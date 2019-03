Satisfacció per l’ambient i l’estat de la pista Àliga

Les impressions i els inputs que s’estan produint de les Finals estan sent positius, en l’àmbit organitzatiu i per l’estat de la pista Àliga en cada jornada, tant en els entrenaments com en les curses.

Conrad Blanch, director general de Grandvalira-Ensisa, destacava que «s’han donat totes les variables que donen un resultat excepcional». Sobre el terreny «la preparació ha estat immillorable, un treball fet des de fa molts mesos, amb tota la delicadesa que es necessitava. Els serveis de tot el que hi ha al voltant de les pistes de competició estan funcionant al màxim nivell», mentre que en l’àmbit de públic «hem tingut una assistència extraordinària des del primer dia de la inauguració». La resposta dels esquiadors està sent positiva: «Són ambaixadors de primera categoria i el resultat que espero que tinguem al final d’aquesta setmana serà excel·lent. Hi ha hagut una promoció del país, Grandavalira i tot el Pirineu, que no hem d’oblidar que per primera vegada es fan unes Finals al Pirineu, i per tant crec que passarem amb nota».

En el mateix sentit es pronunciava Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa. «Tots els missatges són molt bons», remarcava, especialment el dels corredors, ja que la pista Àliga «ha aguantat molt bé gràcies al treball que ha fet l’equip de terreny». El director logístic, Ton Naudi, assenyalava que «la gent no para de felicitar l’organització per l’estat de la neu, i de moment no hem sentit cap queixa». La resposta per part del públic i la gent del país és un dels aspectes que més destaca el president de la Federació Andorrana d’Esquí, Josep Pintat: «L’animació ha estat espectacular, tenim un ambient inimaginable. Vull agrair tot el suport». A les grans cites «la gent no falla i respon. Estic orgullós i emocionat». I en aquest sentit subratllava que «ens venem com a petit país però la FIS ens diu que en som un de gran i ens ho hem de creure».

No només és important la tasca realitzada en l’actualitat, sinó tota la desenvolupada els últims anys per fer possible aquestes Finals. Toni Martí, cap de Govern en funcions, assenyalava que el dia de la Constitució al Tarter «teníem ambaixadors de molts països que van poder veure en directe el que som capaços de fer des d’Andorra. Però no avui, sempre. Hem estat capaços sempre de fer esdeveniments majors i tenim una satisfacció plena. Recordava que «hi ha una gran feina darrere dels presidents de les federacions d’esquí andorranes. Una vegada més hem fet una demostració de la solidaritat i participació dels voluntaris», i en el que es porta de setmana «l’ambient és bo. És un esdeveniment que situa Andorra al mapa. No té repercussió només aquests dies, sinó que ho farà en el futur».

Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, assenyalava respecte als espectadors que «la gent viu molt tots aquests grans esdeveniments. Des de l’organització han fet arribar aquestes finals de la Copa del Món a tot el país a través de les escoles i de publicitat», permetent reunir a pistes un elevat nombre de seguidors. Precisament aquestes seran «les imatges que es veuen a través de les televisions d’arreu del món, l’ambient a l’arribada, amb tothom aplaudint i participant, fos el corredor que fos. No importa nacionalitat».