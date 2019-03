Continua la lluita pels play-off en una de les «pistes més calentes»

L’objectiu està clar: fer-se un lloc entre els vuit primers classificats de la taula i així poder aconseguir un bitllet per als play-off de la Lliga Endesa. I, com bé sap el tècnic Ibon Navarro, l’oportunitat encara està sobre la taula: «no estem portant una mala línia però sí que estem una mica lluny d’on ens agradaria estar. Van passant les jornades i s’han de sumar victòries, i aquesta seria de molt prestigi perquè és una pista on no és fàcil competir. És un repte, s’han de gestionar les càrregues i l’aspecte mental és molt important per a nosaltres».

Avui dia, l’equip acumula sis partits en només 13 dies, amb viatges inclosos i el desgast és un factor que els podria condicionar i que no afectarà el rival, que porta tota la setmana preparant l’enfrontament. En el cas del MoraBanc, dimecres mateix es van classificar per a les semifinals de l’EuroCup, una gesta històrica pel club, i, malgrat que només fa tres dies del partit, la fita ja ha quedat enrere. «Estem tots molt contents però ara és un altre partit, un altre dia i hem de pensar només amb Burgos i després ja pensarem amb Berlín», apuntava Miki Vitali. Així mateix, Navarro va remarcar que «hem de tenir clar que això és una altra competició. Ens hem de posar al cap que això no és l’EuroCup, és la Lliga Endesa». I a l’ACB toca enfrontar-se al San Pablo de Burgos a casa seva.

«És una de les pistes més calentes que hi ha ara mateix a la Lliga Endesa, juntament amb la del Manresa. És un equip amb una plantilla molt gran i tenen molts jugadors d’un nivell elevat que poden aparèixer i fer un bon partit. Crec que és un equip que té moltíssimes armes i serà complicat perquè estan amb un nivell de joc molt alt, serà un partit que ens exigirà moltíssim», va valorar el tècnic. D’altra banda, Vitali va considerar que «és un partit molt difícil. Crec que el Burgos és un bon equip i que a casa juga amb molta energia i nosaltres hem d’estar preparats. Crec que el més important és sortir a totes des del primer minut, amb molta energia i intensitat. És important estar al mateix nivell».

Les dades

A la primera volta, Andrew Albicy va estar el jugador destacat de l’enfrontament. Amb 17 punts, 10 assistències i un 31 de valoració; el francès va ser clau en la victòria del MoraBanc contra el San Pablo de Burgos (97-88). A més, el MoraBanc Andorra és el líder en rebots ofensius de la competició, amb una mitjana de 12,09 captures per partit. Si parlem del passat, el Burgos compta amb Víctor Aguilar, jugador que va militar durant dues temporades al Sènior B a EBA. I, en l’únic partit disputat entre els dos equips al Coliseum de Burgos, la victòria es va quedar a casa.