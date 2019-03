Shiffrin demostra que és la reina de l'eslàlom

És una de les grans atraccions d'aquestes Finals de la Copa del Món i no està decebent. L'estatunidenca Mikaela Shiffrin ha anat a totes a l'eslàlom per acabar imposant-se, amb una mínima distància sobre la suïssa Wendy Holdener.

Amb les diferències finals que s'han produït, queda demostrat que la batalla ha estat entre la nord-americana i l'helvètica. La primera mànega ha estat per a Holdener, amb Shiffrin en el segon lloc. A la segona la campiona sortia just abans que la seva rival. En el primer tram ha tingut un ensurt amb una petita errada, però aquest fet no l'ha desconcentrat per posar-se primera abans de la sortida de Holdener, que tancava la cursa. L'esquiadora suïssa ha aguantat fins al mur final, allí on Shiffrin precisament ha estat millor. Ha llançat un temps que li ha fet perdre el lideratge i la victòria, finalitzant a només 0,07 de la nord-americana, que signava un crono d'1.48,15 minuts. La tercera plaça, més distanciada, ha estat per a l'eslovaca Petra Vlhova amb 1.49,35.

Shiffrin es presentava a Andorra ja com a campiona en eslàlom, aconseguint a Soldeu el vuitè triomf aquesta temporada a la disciplina. Obté un nou globus de cristall sumant 1.160 punts. El podi el completen Vlhova (877) i Holdener (681).