Dues llegendes a Soldeu

Soldeu i la seva pista Avet s'estrenaven a les Finals de la Copa del Món. I van fer-ho amb nota. El sol picava de valent i les temperatures eren elevades, però el traçat va aguantar en bones condicions, tenint en compte a més que es disputaven dues especialitats diferents, amb doble mànega. L'amplada de la pista permet tenir dos recorreguts simultanis. Els 5.000 espectadors que s'hi van reunir van veure aixecar un globus de cristall més a dues llegendes de l'esquí com són l'estatunidenca Mikaela Shiffrin i l'austríac Marcel Hirscher.

Shiffrin, que fa tot just tres dies va complir 24 anys, va guanyar l'eslàlom després d'una segona mànega on superava a la líder de la cursa, la suïssa Wendy Holdener. Aquest és el seu 59è triomf a la Copa del Món i per l'edat que té és fàcil preveure que trencarà tots els rècords si continua amb l'esquí que actualment desenvolupa. La marca la té el suec Ingemar Stenmark, que en va arribar a 86. Primer, però, haurà de superar la femenina, amb les 82 de la seva compatriota Lindsey Vonn, acabada de retirar. De moment ha igualat les 40 victòries de l'escandinau a l'especialitat. A Soldeu va guanyar per 16a vegada aquesta temporada, xifra que també és històrica després de superar les 14 que tenia la suïssa Vreni Schneider.

A l'eslàlom de Grandvalira Shiffrin va haver de “prendre riscos”, com admetia, per tal de vèncer. Diumenge té l'oportunitat d'adjudicar-se un nou globus de cristall, el de gegant, que suposaria el quart de la temporada i l'onzè del seu palmarès. La seva participació a Andorra “no s'ha acabat” i l'ambició per seguir guanyant “se segueix incrementant”.

L'austríac Marcel Hirscher va ser sisè al gegant masculí i va aixecar el seu 20è globus de cristall. Té 30 anys i pensa en la retirada. No es veu massa més temps al circuit, amb l'exigència que suposa. “En dues setmanes anunciaré la meva decisió”, afirmava Hirscher. Per tot el que s'ha trobat a l'estació “per mi podríem venir cada any”, amb una “organització perfecta” que ha sabut establir “unes condicions hivernals amb un temps primaveral”.

La victòria a l'Avet va ser per al francès Alexis Pinturault. Aquest significa el seu primer triomf de la temporada a la disciplina. “Feia molt temps que perseguia la victòria, estava molt a prop i per fi ho he aconseguit”, assenyalava el gal, subratllant que tot i les altes temperatures “la pista està molt bé, molt millor que en altres llocs”.