d’Acord considera «priotari i essencial» acabar el vial de desviació de Sant Julià

Els candidats de d’Acord a Sant Julià de Lòria van exposar ahir, davant les obres a l’avinguda Francesc Cairat, que la finalització del vial de desviació «és essencial i una prioritat màxima», ja que asseguren que la porta d’entrada al país tant de turistes com d’andorrans «obstaculitza amb les seves retencions diàriament els lauredians».

El candidat número dos de la llista territorial Joan Fernández va manifestar que «per ara només s’ha anat movent l’embús més amunt o més avall» i va lamentar que hagin de passar vuit anys d’una fase a una altra mentre cada cap de setmana hagin de «patir» per la gent de la parròquia».

Per la seva banda la primera suplent de la llista parroquial Virgínia Cortesao va sostenir que el trànsit «genera molt mal estar». A més, Cortesao va queixar-se que en determinades hores del dia l’avinguda Francesc Cairat esdevé «una via d’accés molt ràpid on hi ha excés de velocitat».

En aquest sentit, Cortesao va defensar que «hem de prioritzar la seguretat dels lauredians per acabar aquesta obra» i va afegir que «desplaçar l’embut no és una solució, la solució definitiva és acabar tot el tram de la desviació de la circulació».