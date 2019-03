Exhibició d’Esteve

Irineu Esteve es va mostrar imparable ahir en els 15 quilòmetres de la Copa del Món de Falun, Suècia, on va firmar una exhibició i va aconseguir acabar en novena posició, en la millor cursa de la seva carrera. D’aquesta manera, de nou, es va autosuperar i va marcar una altra fita per a l’esquí de fons andorrà, marcant el novè millor temps i, per tant, assolint un top 10 que mai s’havia aconseguit en una competició en la qual van participar 66 fondistes d’alt nivell.

Esteve ho va aconseguir amb un temps de 35,26,5, a 1.07,9 del guanyador, Alexander Bolshunav, que es va imposar amb un temps de 33.18,6. En aquest context, el rus va aconseguir pressionar al noruec Johannes Klaebo a la classificació general d’esquí de fons de la Copa del Món i se situa tan sols a 14 punts. A més, va vèncer els noruecs Martin Sundby i Didrik Toenseth mentre que Klaebo, el seu rival, va aconseguir una tímida 19a posició. Ara, tot es decidirà a Quebec, on es disputarà un esprint, la darrera competició de la Copa del Món.

Segons va explicar el fondista andorrà, «hem sortit molt forts, i, mirant els parcials, hem aconseguit, en la segona volta, anar més o menys al mateix ritme que a la primera i, per tant, en la tercera, hem pogut acabar encara més forts». «Això ens ha permès escalar posicions», remarcava i afegia que aquest resultat fa que estigui «molt content».

D’altra banda, va indicar que el ritme «no era molt alt per la posició que hem fet», encara que va recordar que «estem al final i la gent comença a anar una mica cansada». «Hem aconseguit un molt bon resultat i estem molt contents», reiterava.

Per tant, la satisfacció va ser màxima per «com ha anat la cursa, perquè ens hem trobat molt bé en totes les voltes». «L’última volta era la que segurament comptava més i, alhora la que segurament ens feia més por perquè li teníem una mica de por davant de la possibilitat que impliqués baixar al ritme, però al final, ha estat al revés», manifestava.