El sistema espanyol oferirà títols d’FP en Farmàcia i Turisme

En l’última comissió mixta en matèria educativa entre Espanya i Andorra es va aprovar estudiar la posada en marxa de dos nous cicles d’FP. D’una banda, els experts espanyols van proposar el grau mitjà de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i, de l’altra, la formació de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics.



Segons van explicar a EL PERIÒDIC fonts de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya al Principat, el Govern andorrà va acollir molt positivament la proposta i així mateix ho va confirmar ahir el ministre d’Ensenyament Superior en funcions, Eric Jover. Tal com ell mateix va recordar, si bé cada sistema educatiu segueix una política educativa independent, en FP s’intenta «no entrar en competició», de manera que les noves formacions no poden trepitjar l’oferta actual existent. «És una evidència que els sectors farmacèutic i turístic són molt importants i competitius dins el país i [...] qualsevol FP que complementi i ajudi a donar més sortides professionals als nostres joves serà ben rebuda», va dir Jover.



Un cop obtingut el vistiplau per part del Govern, la Cambra de Comerç va organitzar una reunió amb els representants dels sectors que també van donar una resposta positiva. Amb tot, però, el calendari d’implementació encara no està definit i el projecte es troba en fase d’estudi, a càrrec de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada i la direcció del Col·legi María Moliner.

Una decisió política

Ara, «la decisió final és en mans del govern espanyol, però puc afirmar que tots els actors implicats andorrans estem interessats i que tindran el suport del Govern d’Andorra per a tot el que faci falta», va dir Jover, tot admetent que l’entrada en funcionament d’un o ambdós cursos per al 2019-2020 és «una mica justa». A més, va reconèixer el ministre, en aquests moments es desconeix quants alumnes podrien estar interessats, ja que, segons va explicar, «fins que una oferta no es llença al mercat, no se sap la capacitat de captació real dels estudiants, [...] però totes les fases superades fins ara garanteixen que al país hi ha una certa necessitat».



Preguntat per les possibles afectacions que pugui patir el projecte pels canvis de governs, tant al Principat com al país veí del sud, el ministre en funcions es va mostrar convençut que «sigui quin sigui el color polític del pròxim Govern d’Andorra, es continuarà en la mateixa línia que hem marcat fins ara i es donarà ple suport al sistema educatiu espanyol en la seva decisió». Tanmateix, Jover va asseverar estar «molt satisfet» de veure que «el sistema espanyol està aquí per ajudar els estudiants andorrans» i no va tancar la porta a la creació de noves especialitats.

«Invertir en futur»

Des de la Conselleria d’Educació espanyola es va considerar que «invertir en educació postobligatòria és invertir en futur, tant per a Andorra com per a Espanya» i que «estudiar a Andorra no implica necessàriament treballar a Andorra». En aquest sentit, la Conselleria va recalcar que les formacions implantades pel sistema educatiu espanyol han d’ajudar els alumnes a «desplaçar-se lliurement» amb una titulació oficial, el que «és important en un món global com el que ens envolta i que requereix professionals amb una base sòlida i polivalent».



En una entrevista amb EL PERIÒDIC, l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, també va defensar aferrissadament les bondats de les formacions professionals: «Els grans països europeus de formació professional han estat tradicionalment França i Alemanya i els ha anat molt bé», va explicar. Per a l’ambaixador, el canvi de percepció de la societat respecte d’aquesta formació ha estat clau: «Hem fet un salt qualitatiu, ara hi ha un reconeixement social a l’FP. Abans no hi era, es pensava que el que no podia fer batxillerat o universitat, anava a l’FP. Ara això està superat i aquesta formació es reconeix com a prestigiosa», va etzibar Ros.