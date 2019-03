El somni continua a l’Alba

El MoraBanc vol seguir fent història i avui s’enfronta a l’Alba Berlín en el primer duel de les semifinals de l’Eurocup on buscarà robar-li el factor pista per sentenciar el pas a la final al Poliesportiu d’Andorra, divendres.

Amb les baixes de David Walker i el capità Oliver Stevic, els andorrans es trobaran a un equip molt poderós que és quart a la Bundesliga i que està dirigit pel mític Aíto Garcia, que va ser l’encarregat de sentenciar el seu exequip, l’Unicaja. En aquest sentit, els alemanys es trobaran al davant un equip que cada dia és més gran a l’Eurocup i que va ser capaç d’eliminar a l’Asvel Villeurbanne als quarts de final, en un darrer partit amb un final d’infart que va acabar amb un resultat de 80 a 82. Tot i això, els andorrans van patir una dolorosa derrota contra el San Pablo Burgos dissabte passat, en un duel per oblidar en el qual es va oferir una pèssima imatge. Però el MoraBanc de l’Eurocup i el MoraBanc de la Lliga Endesa són dos equips absolutament diferents. Un està disposat a patir per aconseguir els objectius i l’altre a ser molt ambiciós i a escriure el millor capítol de la història del club tricolor.

En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro, va explicar que «quan vas un poc just d’energia, et pot passar el que ens va passar a Burgos, però hem d’estar contents amb l’esforç que va fer l’equip allà». «Juguem contra un equip que fa un bàsquet diferent del que estem acostumats, amb un joc amb molta energia, molt imprevisible, amb molta presa de decisions, molta lectura i activitat», explicava i afegia que «serà un duel que ens obligarà a estar preparats físicament i en concentració».

Pel que fa a Aíto, va comentar que «ha estat tot un referent». «Jo no he sigut el seu deixeble per desgràcia, però és un entrenador cotitzat i amb un estatus i per això s’atreveix a fer coses que els altres no faríem», assegurava i remarcava que «el seu equip té un joc atractiu en el qual prima la tècnica individual, serà un aprenentatge per a mi i els meus jugadors i espero que aquesta sèrie sigui el més llarga possible per aprendre més coses», sentenciava. «Hem de preparar un matx de bàsquet i no una guerra, centrar-nos a jugar bé i fer les coses que ens facin el millor equip possible», reiterava.

D’altra banda, va manifestar que «és cert que portem molts partits» i que «el que més em preocupa és el cap i no les cames».