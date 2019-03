Vigilant pólvora fallera

«Notava com si se m’estigués a punt de sortir el cor a la pell. No havia tingut mai tants quilos de pólvora a cinc metres de distància» recorda el director adjunt del cos de Bombers d’Andorra Jordi Farré quan l’any 2011 va presenciar la tradicional mascletà davant l’Ajuntament de València. I és que des de ja fa més d’una dècada els bombers de la capital del Túria tenen un conveni pel qual reserven cada any dues places per a efectius andorrans, fruit de «les bones relacions que hi ha entre els comandaments», per a integrar el dispositiu de prevenció de la festa fallera.

El procés per assignar el binomi d’agents que es desplacen durant una setmana a terres valencianes es fa per sorteig, ja que habitualment hi ha moltes sol·licituds. De fet, «tothom que ha anat ha volgut repetir, encara que sempre intentem que vagi gent diferent» assegura Farré.

A partir de la seva experiència, Farré reconeix que els Bombers de la Generalitat Valenciana «tenen tanta demanda que han de regular d’oferta», ja que a banda del cos d’extinció d’incendis del Principat «també venen efectius de molts altres països».

En la festa en la qual els ninots són els protagonistes, els efectius andorrans formen part del dispositiu de prevenció, ja que com explica Farré «les falles no es poden encendre fins que no arribi el dispositiu de bombers i verifiqui la seguretat».

«Si no has viscut mai les falles, et toca molt la implicació que tenen els valencians. És fer una festa barrejat amb material pirotècnic i te n’adones de la magnitud de la prevenció. Tornem al·lucinats» descriu el director de Bombers d’Andorra, que també manifesta una de les millors coses que té ser partícip d’aquesta celebració és «intercanviar experiències molt enriquidores amb altres cossos de Bombers».

Avui els dos efectius andorrans ja són camí de tornada al país després que ahir nit València posés fi a les falles amb la nit de la Cremà, on prop d’unes 800 falles van cremar entre les 22.00 i la 1.00 de la matinada.