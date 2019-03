Debut explosiu al Campionat de Catalunya de Muntanya

Després de proclamar-se campió de la categoria Car Cross en les Crèdit Andorrà GSeries, Raul Ferré va decidir disputar la Pujada Alcover, la segona prova del Campionat de Catalunya de Muntanya 2019, amb l’objectiu de repetir les excel·lents sensacions apuntades la passada temporada en aquesta especialitat.

El pilot andorrà de 21 anys, que compta amb el suport del Programa de Joves de l’Automòbil Club d’Andorra, va confirmar el seu gran nivell de pilotatge i va estar lluitant pel triomf fins a l’últim moment i al final va acabar en tercera posició, a un segon dels campions catalans. En la prova de l’escuderia TramSport, només el van poder superar dos excampions catalans de l’especialitat, Francesc Munné i Ramón Plaus, per la mínima diferència d’un segon.

«Hem començat de manera esperançadora la temporada, seguirem el campionat complet a més de la pujada de casa, la Pujada Arinsal, i la tradicional prova de Font Romeu», destacava i aclaria que «aquestes dues proves em donaran l’oportunitat de competir amb pilots que disputen el certamen francès de segona divisió».

Cal destacar, que la seva presència en el català també servirà per a mesurar forces amb els pilots habituals del Campionat d’Espanya. «Pot ser una bona experiència per a valorar les meves possibilitats respecte a rivals que competeixen en el CEM de manera habitual», assegurava en aquest sentit. «Estic molt motivat per a fer front a aquests reptes», concloïa.