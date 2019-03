Vargas, 21è a l’entrenament dels nacionals francesos

May Ferrer educadora canina i guia de muntanya

En el primer entrenament de descens disputat ahir corresponent als Campionats de França que se celebren a l’estació d’Auron-Isola 2000, Vargas va ser 21è amb un temps de 1.32,45, a 2,70 del millor crono, que va ser per al francès Brice Roger, amb 1.29,75. Aquesta prova també va comptar amb Robert Solsona, que va ser el 40è temps amb 1.34,83, a 5,08.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació