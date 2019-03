Jorge Sanz i el seu fill, actors de l’escudella western andorrà

El veterà intèrpret espanyol, Jorge Sanz, i el seu fill, Merlín, seran protagonistes de la superproducció cinematogràfica del nounat gènere escudella-western que es començarà a gravar al Principat a la tardor, coproduïda per la seu andorrana de l’escola d’especialistes de cine Àngel Plana. Pare i fill estan aquests dies al país i ahir Jorge va explicar que el que l’havia convençut del projecte era, en primer lloc, la qualitat del guió de Rubén Arnaiz –que també dirigeix i coprodueix el projecte–, així com l’impuls que el Govern d’Andorra vol donar al sector cinematogràfic.



«Rubén Arnaiz em va trucar i em va dir que Andorra estava disposada a donar subvencions per començar a utilitzar el país com a plató cinematogràfic. Em va enviar alguns guions seus i vaig veure que era un geni, com els que a mi m’agrada, perquè és un artesà, capaç de fer una pel·lícula amb els pocs mitjans que tingui. Em va semblar un tio molt genial. La història és brillant, un western molt atípic», va assegurar.

Jorge Sanz: «El director em va trucar i em va explicar que Andorra estava disposada a donar subvencions per impulsar el cine»



Arnaiz ha ideat el que qualifica de «western de terror feminista» i, sobretot, «diferent», que té lloc en un poblat de Texas, poc després del 1841. De fet, la protagonista de la cinta serà una dona, encara que el nom de l’actriu no està tancat: «Estem parlant amb dues actrius però no podem avançar res més per no perjudicar aquestes converses», va explicar Arnaiz. De la seva banda, Sanz es va mostrar molt orgullós pel vessant feminista de la cinta i es va declarar un «total» partidari de la «igualtat total». «No crec que sigui forçat el tema del feminisme en el guió. Arnaiz és un geni i molt subtil, no ho permetria», va expressar.

Pare i fill

Sanz també va explicar com el seu fill de 16 anys coprotagonitzarà amb ell aquest estrany western. Arnaiz «es va assabentar que el meu fill, que és un actor collonut, molt millor que jo, a més és especialista . Em va dir que necessitava un actor d’aquesta edat i especialista» i tot va lligar. A la ficció, tots dos, seguiran amb el rol de pare i fill.

Rubén Arnaiz: «Creiem que el fet de comptar amb Jorge Sanz com a actor ens beneficiarà a l’hora de demanar la subvenció»

Boris, el germen

Mentre que Sanz i Merlin s’enduien la majoria de flaixos de la jornada de presentació, Boris Pifarré, passava més inadvertit. «Tots els alumnes de l’escola participaran a la pel·lícula i un d’ells, el Boris, també la protagonitza i coprodueix», va anunciar el director de l’Escola a Andorra, Gerard Miralles. «Boris és coproductor de la cinta i un dels quatre protagonistes de la pel·lícula», va advertir Arnaiz tot ressaltant l’atenció que mereix aquest jove andorrà. De fet, sense Boris el projecte no existiria perquè va ser ell qui, actor amateur, li va demanar a Arnaiz, a qui coneixia prèviament que li escrivís un guió. La proposta va arribar a Miralles i, d’aquí, a superproducció en potència.

Localitzacions

Segons el director, guionista i coproductor, el 90% del film es rodarà a Andorra i la part restant a Almeria, en els platós que simulen els poblats de l’oest tan característics dels spaguetti western. Jorge Sanz, qui també assessora amb la seva experiència l’equip productiu, preferiria però que les escenes de l’oest es rodessin a Canàries. «Almeria té un punt romàntic però, no diré que hi ha màfies però, en ocasions hi ha moltes pressions de grups de la zona» per seguir certes pautes. La cerca de les localitzacions al Principat recau en Miralles qui, de moment, manté absolut secretisme al respecte.

Gerard Miralles: «Tots els alumnes de l’escola treballaran a la pel·lícula i un d’ells, Boris Pifarré, també la protagonitza i coprodueix»

La subvenció, molt present

L’ambient al voltant d’aquest escudella western interpel·la freqüentment la sucosa subvenció de 100.000 euros anunciada pel Govern per a un únic projecte cinematogràfic i, en ocasions, desprén la pràctica seguretat que, arribat el moment, serien els escollits. «Jorge Sanz com a actor ens beneficiarà a l’hora de demanar la subvenció», explicava el director mentre que Sanz va agrair la implicació del Govern en el projecte. La ministra Gelabert va anunciar fa poques setmanes que tot i que el plec de bases per a aquesta està gairebé enllestit, serà el pròxim Govern el que convocarà l’ajuda.

‘Masterclass’ de potencials dobles d’escenes perilloses de cine i televisió

L’escudella western andorrà comptarà amb els cinc alumnes de la seu andorrana de l’Escola de Cine d’Especialistes Ángel Plana i a mesura que se’n necessitin més, s’aniran agafant dels estudiants i professionals sorgits de les escoles germanes de Barcelona i Madrid. Precisament ahir van realitzar la segona masterclass conjunta al 360 Extrem de Santa Coloma. Jorge Sanz i el seu fill van acompanyar la sessió. El jove és alumne de l’escola a Madrid i el pare col·labora de tant en tant al centre d’Ángel Plana, a qui coneix des que tenia 18 anys. «Han de conèixer com funciona el món de la interpretació i saber de muntatge i de mides cinematogràfiques. hi ha una sèrie de coses molt tècniques que han de saber perquè treballen contínuament amb actors», va explicar Sanz sobre els trucs que explica als alumnes que espiren a ser dobles d’escenes perilloses de cine i televisió. En total, una trentena d’estudiants de les tres escoles van practicar salts d’alçada i van intercanviar tècniques. A banda dels salts, els estudiants també practiquen escenes amb foc, lluita, conducció, a més de rebre nocions d’interpretació. Entre els alumnes, destaquen per infreqüents, les dones i per això l’Escola pràctica a Andorra la discriminació positiva i ofereix una beca per a la matrícula de les interessades.