Un museu català assessora la restauració del Dodge Fargo

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, situat a Terrassa, està col·laborant en la restauració del Dodge Fargo tot compartint el coneixement dels seus experts en la recuperació de maquinària de dècades i segles passats. «Tècnics de Patrimoni hi estan en contacte amb el centre per aprofitar la seva experiència», va explicar el president de Velles Cases, Claude Benet, que ha capitanejat la recuperació de l’antic autobús que va transportar els primers esquiadors del país i que durant dècades va romandre abandonat en un solar de la Fontaneda. «És clar que també podríem tirar pel dret i restaurar-lo com a privats però és molt millor comptar amb la col·laboració dels experts que s’han enfrontat a aquesta problemàtica amb anterioritat», va reflexionar sobre l’assessorament del museu català.

Implicació comunal

La campanya de Velles Cases per aconseguir finançament per a la restauració del Fargo segueix endavant i ahir es va tractar la seva petició de col·laboració als comuns del país en la reunió de cònsols celebrada a Canillo. Velles Cases ha demanat a cada una de les set corporacions 4.000 euros per a la restauració. «El Fargo no estava quiet en un sol lloc, circulava per tot el país, des de Sant Julià fins a França i també va cobrir la Massana i Ordino, per tant, també és patrimoni dels comuns i demanem que s’hi impliquin», va argumentar Benet.

Claude Benet: «Tècnics de Patrimoni estan en contacte amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya per aprofitar la seva experiència»

Al respecte d’aquesta petició, en declaracions posteriors a la reunió de cònsols celebrada ahir, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, actuant com a portaveu, va explicar: «Se’ns ha demanat de col·laborar en la restauració del Dodge Fargo i no ho hem descartat però hem demanat una mica més d’informació, saber exactament què se’n farà i qui participa d’aquestes accions però en principi la idea s’ha vist bé». Els cònsols acabaran de decidir la seva posició quan els arribi la informació però «és un tema que va per a llarg, això no és un cotxe que entra en un garatge i en 15 dies està arreglat».

Micromecenatge

Els 28.000 euros que arribarien des dels comuns serien una injecció per a la guardiola que Velles Cases està preparant per a la restauració de l’antic autobús, «ja en tindríem una part», dels aproximadament 80.000 euros que calculen que costaria el rentat de cara de la màquina.

Paral·lelament, segueix en marxa la campanya de micromecenatge engegada a finals de gener. «Va engegar molt bé i ara estem patint una mica d’aturada i hem d’anar mantenint la flama de l’interès», va valorar Benet qui també va explicar que la campanya «ha estat una lliçó per a Velles Cases Andorranes» per evaluar la força de convocatòria i l’interès real dels ciutadans pel patrimoni. «És curiós que nosaltres defensem el patrimoni andorrà i tenim molta gent que ens fa suport però a l’hora de la veritat, hem vist que és com si ens fessin un copet a l’esquena i ens diguessin que ho estem fent molt bé, però en realitat després a la gent li costa més aportar 30 o 40 euros per a aquest projecte. No hi ha molt d’interès», va lamentar Benet.

Claude Benet: «El Fargo no estava quiet, circulava per totes les parròquies, [...] i, per tant, creiem que també és un patrimoni dels comuns»



Però malgrat tot, des de Velles Cases mantenen l’optimisme i no defalleixen. Segueixen buscant col·laboracions amb empreses que vulguin aportar un granet de sorra i continuen les negociacions amb Ski Andorra, que es va mostrar interessat en el projecte pel vincle entre el Fargo i la història del turisme de neu al país. Sobre l’emplaçament final, encara no hi ha res tancat: «Esperem la col·laboració del nou o nova ministre de Cultura», va concloure.