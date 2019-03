La col·lecció de William Danjon inaugura la reinventada era Torres de Pal

L’exposició amb la qual es va inaugurar el renovat espai de l’antic Centre d’Interpretació Andorra Romànica, batejat com a Dèriam ahir a la nit va ser Espurnes del nord. De Eckersberg a Risager, una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: El retrat, La infància, El paisatge, El mar i William Danjon i Andorra.



La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les, ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.



William Danjon va ser una persona rellevant en l’activitat artística i cultural d’Andorra. La seva exquisida educació, la seva sensibilitat en tots els aspectes artístics i culturals i l’acurada col·lecció d’art així ho deixen entendre. El seu apropament a l’art va ser des d’un triple vessant: com a col·leccionista, com a artista i com a membre actiu de la vida cultural andorrana (va treballar de locutor de ràdio, de periodista, de secretari del Sindicat d’Iniciativa i va ser membre de laConselleria d’Educació i Cultura).



L’entrada a l’espai Dèria serà gratuïta i l’horari d’obertura, de les 11 a les 14 hores i de les 15 a les 18.30 hores.



Ubicat a l’era Torres de Pal, la sala acollirà regularment les col·leccions més curioses i peculiars que persones de tot el món han anat creant al llarg dels anys, mogudes per la passió, la paciència i, sobretot, la dèria.