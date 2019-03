Hotelers i comerciants lamenten una temporada d’hivern dolenta

Ahir va començar oficialment la primavera i, tot i que la temporada d’hivern encara no ha acabat, s’apropa el moment de fer balanç. Com acostuma a passar, els resultats són diferents en funció de si es pregunta a hotelers, comerciants o estacions d’esquí. D’una banda, i a l’espera de les xifres oficials, els responsables dels hotels i allotjaments van considerar que aquest hivern l’ocupació ha estat inferior a la del 2018. Per a la directora de la Unió Hotelera (UHA), Sarah-Jane Giménez, la justificació rau en el fet que després d’anys de creixement continuat, «ha arribat un moment en què és difícil superar-se» i va alertar que «encara queda el més difícil de la temporada». I és que enguany Setmana Santa serà del 14 al 20 d’abril i és molt possible que «la gent pensi més en la platja que en l’esquí», de manera que, previsiblement, l’ocupació total se situarà lleugerament per sot de la de l’any passat.



En la mateixa línia, la presidenta d’Autèntics Hotels (AHA), Cristina Canut, va lamentar que no hi hagi hagut «ambient d’hivern» i que la manca de nevades ha fet dubtar els turistes a l’hora de venir a Andorra. Segons va explicar, diversos hotels han rebut constantment trucades preguntant si hi havia neu i quin era l’estat real de les pistes. «La gent de fora ha estat mal informada i ha atribuït les altes temperatures a una manca automàtica de neu. El temps ha estat massa bo i això no ha picat el cuquet de l’esquí», va asseverar Canut.



Amb tot, i en referència a les finals de la Copa del Món, l’afluència extraordinària ha estat evident, i tant Giménez com Canut van coincidir a assenyalar que han repercutit de manera positiva arreu del país.



El temps, culpable

«Si fa bo, perquè fa bo. I si fa mal temps, perquè fa mal temps», va reconèixer la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany, Susagna Venable. A parer dels botiguers de la zona, «les rebaixes no s’han pogut aprofitar» perquè no ha fet prou fred com per comprar roba d’hivern, però «encara era massa d’hora» per decidir-se per peces més primaverals. Els comerciants coincideixen amb els hotelers a l’hora d’afirmar que aquesta campanya ha estat pitjor que la del 2018 i, tot i que no ho atribueixen a cap motiu concret, Venable va considerar que, a més del temps «anormal» de tota la temporada que «no ha animat a comprar», «no han vingut tants turistes».



Les estacions, satisfetes

Per contra, les estacions d’esquí han fet un balanç positiu i esperen complir amb les previsions inicials de romandre obertes fins a finals del mes que ve. Pel que fa a Ordino Arcalís, durant tota la temporada pistes i remuntadors han funcionat entre el 80 i el 100% i, tot i l’escassetat de precipitacions, la neu caiguda «s’ha conservat molt bé». A més, l’estació ordinenca s’ha vist especialment beneficiada pel bon temps, ja que la carretera s’ha mantingut neta i les temperatures han estat agradables. Des de Pal Arinsal van reconèixer que ha estat una temporada «dura i complicada» per la calor, si bé els dies de més fred han permès posar en marxa els canons al 100% i la neu de cultiu ha estat de qualitat.



Pel que fa a les vendes i facturació, ambdues estacions van destacar un augment dels seus ingressos, degut sobretot als serveis complementaris i a la millora en restauració. Si tot es manté com fins ara, Ordino Arcalís tancarà el 28 d’abril i Pal Arinsal el dia 22.



«Per motius estratègics de direcció», Grandvalira no va fer declaracions i fins a final de temporada no presentarà el seu balanç global.