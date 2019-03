La UE Santa Coloma, sancionada pels insults masclistes a l’àrbitra

El Comitè de Competició de la Federació Andorrana de Futbol ha decidit multar a la UE Santa Coloma pels insults masclistes proferits l’àrbitra Marta Sanjuan durant la 16a jornada de la competició del dia 24 de febrer. En aquest sentit, considera que s’han produït «actes notoris i públics que atempten contra la dignitat o el decòrum esportius» i que hi ha hagut un «incompliment del Codi Ètic» amb «conseqüent sanció econòmica per incompliment dels articles 6 i 10 del codi ètic». Així, la sanció reconeix que el president del club, Joan Antoni Antón, no va ser l’autor dels insults però sí que culpa a l’afició del l’entitat i, per tant, la multa recau sobre els grocs i negres.

En aquest sentit, Boris Antón, jugador de la UE Santa Coloma i fill del president, va explicar a EL PERIÒDIC que «hem rebut una sanció» però «han reconegut la veritat, que no saben qui va ser l’autor dels insults», ja que «nosaltres hem presentat una declaració jurada de qui va proferir-los». Tot i això, va denunciar que des de la Federació «segueixen dient que no saben qui va ser», encara que «han exculpat al nostre president».

A més, es va mostrar molt dur amb la Federació i va voler reiterar que «no estem d’acord amb la sanció» i que «creiem que el ressò mediàtic que ha tingut l’assumpte ha fet que intentin mantenir una sanció quan no van ser el president ni cap membre del club». «No volen reconèixer que no van estar encertats», remarcava.

Per tant, va donar a conèixer que «farem un recurs de la sanció econòmica» perquè «considerem que cap de les persones que estaven presents està capacitada per fer una identificació com Déu mana». Així mateix, va revelar que les multes imposades, quantitat que no va voler especificar, «són molt més reduïdes del que eren a l’inici», «ho han fet perquè l’han exculpat», aclaria.

Denuncia per la filtració de l’acta

Per un altre costat, va assegurar que «no es donaran detalls de les quantitats fins que haguem presentar recurs», perquè «algú va filtrar una acta i ho volem tirar endavant penalment».

Pel que fa al deute, va assegurar que «en un principi l’assumirà el club» i va afegir que «que l’assumeixi la persona que va cometre l’acte dependrà de la seva honorabilitat, d’acceptar la culpa i el càrrec econòmic». Així mateix, va explicar que «es va obrir l’expedient, es van presentar les al·legacions i ara s’ha tancat». Malgrat això, «hi ha tres dies hàbils per presentar recurs», quan això hagi passat «informarem dels resultats», afegia.

aquest context, cal recordar que, una jornada després, el mateix club va lluir samarretes blanques amb el missatge de «no al masclisme» i, després d’acordar-ho amb l’FC Ordino, van aturar el joc durant un minut després del xiulet inicial «en senyal de protesta per la falsa acusació amb total impunitat en les declaracions arbitrals».