La JSA reparteix preservatius per reclamar el dret a avortar

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) ha iniciat una campanya reivindicativa mitjançant la qual volen defensar la despenalització de l’avortament al país. Ho han fet repartint entre la gent del carrer preservatius amb el lema Protegeix-te del patriarcat, acció amb la qual volen defensar la necessitat de legalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs al país, com a mínim, en els tres supòsits considerats universalment bàsics: perill de vida per a la mare, malformació del fetus o violació.



En el primer acte de repartiment hi van participar el coordinador de l’entitat, Pere Baró, així com altres membres que també són candidats pel PS en les eleccions generals del 7 d’abril: Roger Padreny, Joao de Melo, Liliana Ribeiro i Cristina Valen. Baró va deixar clar que, des de la JSA, «no renunciarem a cap dret» i va defensar que parlar de despenalitzar l’avortament és fer-ho «d’un dret i també de salut» i que «Andorra ho reclama», com va quedar patent en les mobilitzacions del Dia Internacional de la Dona.



També va recordar que «hi ha convenis internacionals d’obligat compliment com el d’Istambul» que demanen aquesta despenalització, així com «organismes internacionals que ens ho demanen». A la vegada, va assegurar que la JSA està «en contra del discurs de la por que ens vol forçar a escollir entre avortament i Coprincipat» i va recordar que «la classe política té la funció de negociar i arribar a acords quan Andorra ho demana i ara ho està fent».