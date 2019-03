La premonició del gran mestre

«Quan pugem les escales de l’Espai Columba i entrem a l’espai que conté les pintures romàniques originals de l’església de Santa Coloma, fixeu-vos en un detall: hi ha una sanefa que descriu una línia al capdamunt de la cúspide de la volta i que està feta de tres colors: blau, ocre i vermell», va advertir el cap de Govern en funcions, Toni Martí, moments abans d’estrenar l’últim equipament cultural del país. Evidentment, com ell mateix va reconèixer, es tracta d’una «feliç coincidència», ja que les pintures murals són del segle XII i la bandera andorrana data de mitjan segle XIX. Martí, en una lliçó ràpida d’Història, va recordar que l’època en què es van pintar els frescos de Santa Coloma coincideix amb el trànsit a l’Alta i la Baixa Edat Mitjana, moment que Andorra va néixer com a país i es va començar a forjar la seva pròpia identitat. Per a Martí, els tres colors es podrien llegir com una mena de «premonició» del gran mestre Santa Coloma, un home sense rostre però amb un llegat extraordinari.



I és que la identitat d’una nació s’explica a través de les pedres que construeixen els seus edificis. I durant segles, els únics edificis públics d’Andorra van ser les esglésies, de manera que aquestes eren molt més que un simple lloc de culte: era on es reunien els comuns i on es desenvolupava bona part de la vida del país. Per tant, l’art romànic a Andorra també «és molt més que un art religiós».

Patrimoni de la Unesco

L’objectiu de l’Espai Columba, inaugurat tot just ahir a la tarda, és fer tornar Andorra al seu origen romànic, «als nostres orígens», en paraules del cap de Govern en funcions. Qualsevol que tingui un mínim de coneixement d’art romànic, sabrà que aquest és ple de simbolisme a l’abast de tot el poble i que, més enllà d’una funció estètica, també complia amb un vessant pedagògic bàsic. Aleshores la gent no sabia llegir i els dibuixos a les esglésies servien per explicar, bàsicament, els textos religiosos. «Era un art profundament democràtic. Gens elitista. I avui, obrint les portes de l’Espai Columba, tornem al poble el que en un inici era del poble», va celebrar Martí.



Però la inauguració de l’Espai Columba va un pas més enllà de la implementació d’una identitat de país. Es tracta de la dignificació del «nostre patrimoni artístic», que ha de servir per aconseguir el reconeixement com patrimoni de la humanitat de la Unesco, juntament amb la catedral de la Seu d’Urgell, el castell de Foix, la Casa de la Vall i 12 monuments repartits per la geografia andorrana.



Malgrat que per motius evidents de conservació del patrimoni, la majoria de pintures murals autèntiques d’Andorra es troben al MNAC de Barcelona, el recent estrenat equipament també aplega peces provinents de Sant Martí de la Cortinada, Sant Joan de Sispony o Sant Romà de les Bons, entre altres esglésies. La cap d’àrea de Museus, Marta Planas, va destacar especialment la conservació dels objectes «propis litúrgics que serveixen per a la cerimònia de l’eucaristia», mentre la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va considerar que l’Espai Columba és una manera de potenciar el patrimoni del país i atraure turisme cultural.

La història dels frescos

Les pintures murals de l’església van ser arrencades l’any 1933, després que el Bisbat d’Urgell les vengués a un antiquari de Barcelona. Posteriorment van acabar en mans del baró de Van Cassel, un aristòcrata alemany d’origen jueu, a qui el Tercer Reich li va confiscar durant la Segona Guerra Mundial. Amb la caiguda del nazisme, el govern alemany les va recuperar i durant un temps les va exposar perquè el seu propietari original les reclamés. Però semblava que els frescos de Santa Coloma no eren de ningú i no va ser fins el 2007 que el Govern d’Andorra va aconseguir contactar amb els hereus del baró –que aleshores vivien als Estats Units– i els va comprar per 3,7 milions d’euros. En aquest sentit, Marsol va recordar que «fa dotze anys, com a consellera general, vaig aprovar el suplement de crèdit per comprar els frescos i avui estic orgullosa de poder obrir aquest espai com a cònsol major d’Andorra la Vella».



L’Espai Columba és, doncs, la cirereta a la visita de l’església de Santa Coloma i el seu videomapatge que transporta l’espectador directament al segle XII. L’accés serà gratuït a partir de demà i fins al 30 d’abril i a partir del 2 de maig l’entrada, amb videomapatge inclós, costarà 7 euros.