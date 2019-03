La delegació andorrana suma 12 medalles

Sense mesures concretes per potenciar les dones polítiques

Quan falta un dia perquè acabin els Special Olympics d’Abu Dhabi, Andorra acumula un total de 12 medalles. Són les tres plates en judo de Nadia Roser, Rubén Prior i Javi Sánchez, les dues en natació, en els 50 estil lliure, l’or de Coraima Parrilla i el bronze d’Aina Barón, les tres en bocce, en individual l’or de Juan Barrera i la plata de Leticia Jales, en dobles, van sumar també la plata. A més, en els 400 metres, Nelson Gonçalves va aconseguir el bronze mentre que Sergi Cuberes ho va fer també en els 100 metres. En bàdminton, Nadia Naudi va aconseguir la plata i en bàsquet, la selecció es va emportar també la plata. L’equip està format per Alberto Morales, David Ramon, Ramón Sabio, Gerard Amat, Cristian Desousa, Marc Villarrubla, Enric Adran, Marc Llorach i Rubén Lopez.

Per El Periòdic

