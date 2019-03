Segons les dades, l'any passat es van detectar a Andorra tres sospites de tuberculosi, de les quals dos es van confirmar i una es va descartar posteriorment. En el darrer quinquenni la taxa d'incidència ha estat en 4,1 afectats per cada 100.000 habitants, la xifra més baixa registrada les últimes dues dècades.

La taxa d'incidència anual de la tuberculosi és de 2,5 per cada 100.000 habitants. Són les dades que ha publicat el ministeri de Salut relatives al Programa de prevenció i control durant el 2018, coincidint amb el Dia internacional de la tuberculosi, el 24 de març.

Per El Periòdic

