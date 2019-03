Mor un surfista de neu britànic a la pista Avet de Soldeu

Un surfista de neu de 59 anys i de nacionalitat britànica va morir ahir en patir un accident a la pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira, la qual van acollir les proves d’eslàlom i gegant de la final de la Copa del Món els passats dies 16 i 17 de març. La víctima baixava sola i va perdre el control a la zona intermèdia del traçat, va traspassar les cordes de seguretat que recorren tota la pista i va impactar amb un arbre situat al marge dret. L’home va patir diversos traumatismes greus, entre els quals una hemorràgia interna, i una aturada cardíaca. Els pisters de l’estació, tot i intentar reanimar-lo, no van poder fer res per salvar-li la vida. Avui se li realitzarà l’autòpsia. La Policia, per la seva part, investiga les causes de l’accident.

L’home va patir diversos traumatismes greus i una aturada cardíaca a causa de la topada

Els pisters van «activar ràpidament el protocol d’actuació», va indicar el domini a través d’un comunicat. En veure les greus lesions que presentava l’home, van avisar als metges. Paral·lelament, i pel pronunciat desnivell que té aquella part del traçat, van immobilitzar i traslladar la víctima fins al peu de la pista «per tal de garantir l’assistència de l’equip mèdic amb la màxima agilitat». Allà els metges van intentar estabilitzar-lo i reanimar-lo sense èxit.

Investigació oberta

La Policia va rebre l’avís a les 13.30 hores i fins al lloc dels fets es va desplaçar la comitiva judicial, per fer l’aixecament del cadàver, i dos efectius de l’equip de muntanya, que duen a terme la investigació policial i pericial, la qual s’allargarà uns dies, van detallar fonts del servei de l’ordre. Durant la tarda d’ahir, tot i això, ja van acabar el treball sobre el terreny.

Grandvalira va lamentar la pèrdua del surfer i va expressar a la família i amics el seu «més sentit condol». El domini, però, també va recordar que la pista Avet està qualificada de negra, és a dir, només està recomanada per als esquiadors amb més experiència. En aquest sentit, està senyalitzada amb cartells que alerten de la seva dificultat. Aquests dies, a més, i pel tractament que va rebre el traçat per acollir les proves de la final de la Copa del Món, «en diversos punts es troba degudament marcada amb pancartes que alerten de condicions de neu dura. Aquests cartells, com els citats anteriorment, estan situats tant a l’inici del traçat com a la meitat, en els usuaris es poden incorporar perquè hi ha l’encreuament de la pista Ós i la confluència de Salvans.

Zona sense trepitjar

Les estacions no tenen l’obligació de trepitjar les pistes negres per la complexitat de la morfologia. De fet, la part dreta del traçat –on l’home va perdre el control i que equival on es va disputar la prova d'eslàlom de la Copa del Món– no ho estava des de feia dies, afirmen fonts de l’estació. En aquest sentit, les fonts oficials, com fan al llarg de la temporada i coneixedors de l’atractiu que té la pista per acollir grans competicions, van fer una crida a la responsabilitat i la conscienciació dels usuaris.

Una pista negra de 1.259 metres, només apta per a experts i gelada per a la competició

Les condicions de la pista de l’Avet, com també les de l’Àliga, van superar el passat 1 de març el control de neu de la FIS. És a dir, estaven dins dels límits de granulometria i densitat de neu que requereix l’organisme internacional. Tot i això, i per les altes temperatures que acompanyen aquest hivern, van injectar aigua per garantir la duresa òptima i necessària per a les competicions d’alt nivell. D’aquesta manera, van gelar el traçat.

Una setmana després de les finals, els efectes de la injecció encara són palpables. Si bé la neu del domini transforma ràpidament a neu primavera, la de les dues pistes tarda més a fer-ho. Fins al punt que no transforma fins ben entrat el migdia i, en el cas de l’Avet, hi ha punts que està dura i gelada durant tota la jornada.

L’Avet té una longitud de 1259 metres i un desnivell de 416 metres. El pendent mitjà és del 37% i el màxim, del 70%. Les pistes es cataloguen com a negres quan tenen un desnivell, sigui longitudinal o transversal, superior al 40%. Són aptes només per a experts.