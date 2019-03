Presó provisional pel conductor que va atropellar un ciclista

El conductor va donar negatiu en el test de drogues i alcohol que se li va practicar després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra. L’home, que conduïa un tot terreny, marca Toyota i amb plaques andorranes, va fer un avançament en un tram amb línia contínua i va envestir la víctima, que va morir a l’acte a causa de la violència del xoc frontal, tal com va indicar el Servei Català de Trànsit, tot i que la investigació continua oberta a dia d’avui. El ciclista va impactar contra el parabrisa i l’impacte va ser tan fort que la bicicleta va quedar encastada sota el vehicle.

El jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell va acordar ahir la presó provisional, eludible amb una fiança de 4.000 euros, per al conductor acusat d’homicidi imprudent per, presumptament, haver causat la mort d’un ciclista de 49 anys i veí de Puigcerdà després d’atropellar-lo aquest diumenge a la carretera N-260 al seu pas pel municipi de Montellà i Martinet (Cerdanya). Segons van confirmar fonts judicials a l’ACN, també se li ha retirat el carnet de conduir i se li ha immobilitzat el vehicle.

