D’Acord vol el segon conseller per a la segona llista més votada

Ordino va acollir ahir al vespre la primera reunió de poble de d’Acord per desglossar les diferents propostes del seu programa electoral. Una de les més importants, segons van considerar els seus números u i dos, Marc Galabert i Jean Michel Armengol, respectivament, va ser la defensa d’una modificació del sistema electoral que permeti assignar el segon conseller de la circumscripció parroquial de les eleccions generals a la segona força més votada. A parer de la formació, aquest canvi suposaria una representació parlamentària més justa, ja que els comicis del 2015 van atorgar la majoria absoluta a DA per només 17 vots de diferència, procedents, precisament, d’Ordino. «Ha arribat el moment de parlar de canvi. L’actual sistema electoral dona poc joc a l’oposició i la majoria està sobrerepresentada», va afirmar Galabert. L’assignació del segon conseller, però, només es podria produir sempre i quan la primera força no dobli el nombre de vots o que en les eleccions parroquials es reparteixin tots els consellers de forma proporcional. Amb aquesta fórmula, en les últimes eleccions, «DA hauria obtingut dos escons menys, un dels quals hagués anat directament al PS, i no hauríem tingut majoria absoluta al Consell General durant quatre anys», va detallar Armengol. En aquest sentit, si bé va celebrar que enguany hi hagi més candidatures que mai, va reiterar que «tal com està plantejat el sistema existent, això no es traduirà en una representació més equitativa».



També en clau de modificació electoral, d’Acord Ordino va proposar que els càrrecs electes declarin els seus béns abans i després d’entrar en política. Galabert, qui va assegurar que «votar cada quatre anys se’m fa llarg», va convidar la població a participar directament en la vida política, «com fan a Suïssa». Tal com ell mateix va explicar, un altre dels objectius de la reunió d’ahir va ser explicar la unió socialdemòcrata-liberal, tot argumentant que «es tracta de fomentar el diàleg que no hi ha hagut els darrers vuit anys».

Propostes parroquials

A escala de parròquia, el candidat ordinenc va exposar la necessitat de «posar damunt la taula» la desviació de la Massana –al mateix matí tot just ho havia qualificat de «projecte reivindicat històricament»– per millorar la mobilitat cap a les valls centrals,malgrat reconèixer «ser conscient» de l’esforç que suposa i que no es pot fer «sense conèixer l’opinió» dels veïns massanencs. En referència al transport públic, Galabert va apostar per un sistema de tarifes integrat.



Pel que fa al camp cultural, el cap de llista va lamentar l’estat «d’abandonament» del patrimoni de la parròquia, especialment de Casa Rossell i de l’Hotel Casamanya, i la urgència de donar-los un ús públic. Seguint la tendència dels últims anys, d’Acord també es va mostrar partidari de continuar recuperant les tradicions i folklore ordinenc.