SDP vol combatre el desencís donant al votant «una projecció de futur»

Als progressistes els preocupa que l’abstenció de les últimes eleccions generals –que va ser del 34,39% en un país acostumat a una participació del 80%– es repeteixin en els comicis del 7 d’abril. La candidata número dos a la llista nacional, Sandra Cano, que ahir es va estrenar parlant davant l’electorat, es va comprometre a «trencar-la aportant confiança a la societat». El president del partit, Jaume Bartumeu, va explicar ahir el motiu, al seu parer, de per què els votants no acudeix a les urnes. «Hi ha un desencís i és normal», va manifestar en relació als vuit anys de majories absolutes de DA. En aquest sentit, va demanar als assistents a la reunió de poble de Canillo, que els votants no posin «en el mateix sac» els candidats de Progressistes-SDP i la resta.

Per aconseguir que votin, el líder dels progressistes vol combatre el «desencís polític» donant «una projecció de futur» a la societat. «Si la gent no veu un futur, perd la confiança en el país. Si la societat veu que els polítics no donen suport a la ciutadania després de desenes de promeses electorals, hi ha desafecció», va precisar.



Bartumeu juntament amb Cano i el número 13, Víctor Naudi, va explicar el programa dels progressistes a una desena de canillencs, va afirmar que el candidat demòcrata Xavier Espot «intentar rentar la cara del partit i dissimular l’herència rebuda» per part de Toni Martí. El llegat de DA, segons el president progressista, que ahir substituïa a Josep Roig perquè estava en el debat organitzat per l’Associació de Periodistes d’Andorra, es tradueix en tres frustracions per a la societat: social, representativa i democràtica. D’una banda, va assegurar que hi ha «preocupació i inclús desesperació» per arribar a final de mes. De l’altra, la societat «se sent exclosa del funcionalment de l’administratiu» i, en conseqüència, «veuen com les promeses desapareixen després de les eleccions», va detallar.