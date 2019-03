Augé considera «precipitada» la polèmica sobre la taxa turística

Pere Augé, president de Marca Andorra, va considerar ahir que tota la polèmica derivada de la proposta de la taxa turística és «una mica precipitada». «Tothom s’ha fixat molt en la taxa quan el veritablement motivador és el projecte en si, el fet de vendre Andorra com un país de turisme del benestar; d’equilibri entre cos, ànima i ment; d’un país democràtic, de pau, que en vuit segles no ha tingut cap invasió de cap mena ni té exèrcit i que, per tant, els recursos que haurien d’anar a la defensa es poden destinar a l’educació o el sistema sanitari. Tot això són factors que posen el país en valor i que no s’han tingut en compte perquè només es parla d’aquesta taxa de la qual no s’ha decidit res. No hi ha ni projecte, és un suggeriment», destacava.

«No s’ha pogut explicar, no hi ha hagut temps, i no es pretenia, en absolut, fer-ho sense la participació dels hotelers, només faltaria. Justament, una part importantíssima de la marca pretén revifar el turisme», remarcava. En aquest sentit, va apuntar que «d’aquesta proposta de la taxa turística ja fa anys que se’n parla i hi ha molts països que l’apliquen». Sobre l’origen de la iniciativa, afirmava que hi ha hagut una confusió: «tot i que ha sortit que això ho està impulsant la CEA, Marca Andorra té una taula público-privada transversal formada per organitzacions empresarials però també pel Govern, partits polítics, els set comuns.Aquesta taula va encarregar a una empresa especialitzada en marca de país que ens assessorés a redefinir la marca Andorra».

«En tot aquest procés, i després de fer moltes enquestes nacionals i internacionals, ells van fer una proposta amb 22 projectes per impulsar aquesta marca Andorra. Entre els 22 projectes, parlaven d’una possible taxa que, evidentment, no la recaptaria ningú que no fos el Govern i per la via habitual. I, òbviament, s’hauria consensuat amb tothom», detallava. «Dins de la proposta es van plantejar com finançar els projectes i, com que ells suggereixen la formació d’una fundació també público-privada, composta per institucions del sector públic i del privat, van pensar que una possible opció, a banda dels fons públics i privats que puguin venir, podrien ser aquestes taxes. I que una petita part de la recaptació vagi a la promoció del país, perquè hi hagi més clients als hotels», assegurava.

D’altra banda, va valorar que «potser sí que va ser una mica precipitat parlar-ne tan obertament i que es podria haver explicat millor, però intentar presentar-ho tot en mitja hora era molt difícil. Això s’ha d’exposar molt bé tant a l’UHA com a l’AHA i ens ha faltat temps. Justament el que ve ara, quan hagin passat les eleccions, és donar forma a tot això, asseure’s i consensuar amb tots els sectors implicats, començar a veure quines línies estratègiques podem començar a seguir per aplicar tot això», comentava. «Si això mai s’arriba a fer, serà una decisió legislativa del nou Consell General i del nou Govern, totalment consensuada i coordinada, no es pot fer de cap altra manera». «Com que la Marca Andorra farà aquest paper de donar visibilitat al país suposo que el paper més important [quant a finançament] el tindrà el sector públic, que l’haurà de recolzar», apuntava.

«Si els hotelers ho han entès malament, ens hem de disculpar perquè la nostra intenció no era ofendre’ls ni fer res sense comptar amb ells perquè compten, i molt. Sincerament no entenc com s’ha polemitzat tant una cosa que a hores d’ara només és una proposta, no és ni un projecte», concloïa.

L’A detalla el model de taxa turística que voldria al país

Ferran Costa, número dos de la candidatura nacional de L’A, va detallar ahir el model de taxa turística que proposen en el programa electoral de la formació: «Es tracta d’un euro per pernoctació, com a la majoria de països del nostre entorn». Així mateix, va afegir que «No és tracta d’una taxa per enriquir la caixa de l’Estat sinó la justa participació en els recursos que els turistes usen quan estan al país». «Considerem que és una manera sostenible de desenvolupar el sector del Turisme», concloïa Costa.