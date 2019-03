DA es compromet a no fer l’heliport a Tresoles sense l’aval dels veïns

Els Demòcrates estan convençuts que l’heliport és necessari per al país i per això no renuncien al projecte. Amb tot, el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, va deixar clar ahir que no construiran la infraestructura a les Tresoles si la plataforma de veïns no hi està d’acord. A més, va recordar que encara estan pendents dels informes francesos que han d’avalar el terreny. «He tingut l’oportunitat de fer una reunió amb ells, estic en contacte permanent amb ells i vaig assumir el compromís que una infraestructura d’aquestes característiques no es portaria endavant si no érem capaços de teixir els consensos suficients i l’acceptació de les persones que viuen al costat», va detallar el demòcrata.



Voravies a la Massana

Espot va fer les declaracions en el marc d’una roda de premsa per anunciar la construcció d’unes voravies «en el tram de la CG-5 i de la CG-4 que van de la rotonda d’Erts fins el pont Pedregat d’Arinsal i després un tram que va de la rotonda d’Erts en direcció a Pal». El circuit també vol connectar amb voravies la Massana i Erts. Tot plegat, segons el número u de la llista taronja, «millorarà la seguretat de les persones que transiten a peu a través d’aquests nuclis» i donem veu a la segona proposta més puntuada de la darrera edició del pressupost participatiu que pretenia la elaboració d’aquesta voravia entre la Massana i Erts.



El candidat també va posar de manifest que la inversió vol posar de manifest el «nostre compromís amb la Massana», l’única parròquia en la qual DA no ha fet llista territorial. «Portem com a lema que totes les persones compten i per tant els massanencs també compten i des del punt de vista aquest hem d’estar particularment atents a les seves demandes, especialment quan és una demanda molt legítima i molt justificada», va concloure.