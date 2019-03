L’Esbart Sant Romà porta la seva fusió a Marràqueix

L’Esbart Sant Romà d’Encamp actuarà avui al vespre i diumenge 31 a la tarda a la segona edició del Marrakech Folklore Days. El Cos de Dansa presentarà a la plaça Jemaa el-Fna de la ciutat imperial del Marroc Per Vós i Traces, dues peces de creació pròpia.

Un total de 36 grups de 26 països i 860 dansaires d’arreu del món els que ballaran a l’escenari més emblemàtic de la ciutat vermella del Marroc. Els encampadans presentaran Traces una actuació estrenada la tardor del 2016 que incorpora un estil propi de toc de bastó orquestrat per l’andorrà Lluís Cartes. Aquest serà el plat fort del programa i anirà acompanyat de Per Vós, un divertimento amb aire medieval que, com bona part de les creacions del Sant Romà, fusiona la tradició i la creativitat del joc amb els diferents llenguatges escènics.

La delegació del Cos de Dansa serà l’encarregada de la posada en escena d’aquest repertori en forma de mostra del treball de la companyia, compost exclusivament de coreografies pròpies en què combinen els elements de la dansa tradicional i la contemporània, una línia que ha caracteritzat les creacions del cos encampadà que, amb el pas del temps, ha anat fixant la mirada en el context escènic més actual.

El Festival, a banda de la representació andorrana, també compta amb la participació d’altres companyies provinents d’arreu com ara Austràlia, Indonèsia, la República Txeca, Espanya, Alemanya, el Regne Unit o Noruega.