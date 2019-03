Pensant en els play-off

El MoraBanc Andorra va marxar ahir cap a Sant Sebastià per disputar el duel de la Lliga Endesa contra el Delteco GBC, equip que lluita per la permanència i que va donar la sorpresa al Poliesportiu d’Andorra. En aquest sentit, els dos equips necessiten la victòria i per als tricolor, en aquest cas especialment, sumar és indispensable de cara a l’altre objectiu de la temporada, entrar als play-off de la competició.

En aquest sentit, l’equip arriba amb tres baixes: David Walker, Oliver Stevic i Moussa Diagne. El senegalès va patir un mareig a l’entrenament d’ahir i el club va optar perquè es recuperés a casa seva i, d’aquesta manera, en cas de viatjar, ho farà avui mateix. Per altra banda, els de Sergio Valdeomillos se situen en darrera posició a la taula però han sumat dues victòries consecutives en les dues darreres jornades –contra el Cafès Candelas Breogán i l’Iberostar Tenerife– i, per tant, no poden fallar si volen sortir d’aquest pou. Mentrestant, els del Principat, ja sense partits entre setmana, no poden badar, ja que la darrera vegada, a casa, es va pagar molt car.

Així, serà un duel especial perquè si Diagne arriba a jugar, podria aconseguir ser MVP del mes de març, objectiu que també persegueix Beqa Burjanadze, que, amb el Guipúscoa, s’ha convertit en un dels millors jugadors de l’ACB. L’equip, a més, vol seguir amb la nova dinàmica aconseguida després de la brutal pallissa que li va propinar a l’Herbalife Gran Canària, que va sortir destrossat del Poliesportiu d’Andorra, amb més forats que un colador.

D’aquesta manera, segons va explicar el tècnic tricolor, Ibon Navarro, «aquí tot el món es juga moltes coses ja». «Són les darreres 10 jornades i no crec que hi hagi cap equip que no es jugui res», explicava i afegia que el Delteco «és un equip que juga molt bé a bàsquet» i que «no és justa la seva classificació». «L’esport no està sent just amb ells i des de l’arribada de Matic Rebec i el tirador Nick Seisloft, ha millorat molt i ha fet encaixar totes les seves peces», sentenciava. A més, reiterava que «se’ls van escapar partits que es mereixen guanyar i, amb els canvis que han fet a l’equip, encara han millorat més, el dia que ens van guanyar aquí no va ser dels millors que han jugat, estan fent bé les coses, han ajustat les peces», insistia el tècnic.

En aquesta línia, va afirmar que «la victòria contra el Tenerife els ha donat confiança, segur, i per això, ens trobarem amb dificultats, però anem partit a partit» i, per tant «no tenim ni pressió ni no pressió, només pensem a guanyar aquest partit». «A casa ens va faltar molta energia, els equips i les situacions han canviat i ara nosaltres ja estem centrats a l’ACB, abans estàvem en dues competicions», remarcava.

Per la seva banda, Rafa Luz va exposar que «la idea és anar partit a partit i no fixar-nos tot el temps en si estem o no en llocs de play-off, ja vam fer això amb la Copa i no ens va anar bé». «Cada victòria conta i quan acabi la lliga regular veurem si estem en els play-off o no, el nostre objectiu és guanyar tots els partits» i tot comença amb el d’avui, contra un rival que «arriba en un molt bon moment amb dues victòries consecutives i l’última, especialment, els haurà donat molta confiança». «No hem de pensar que van últims», reiterava.

A més, va assegurar que ara, sense competició europea «tenim més temps per a preparar-nos», «i molta informació i pràctica», un fet que Navarro també va agrair perquè «al final només competíem, no teníem temps per entrenar, viatjàvem, anàvem amb bus, en tren i en avió i, amb tant partit, no hi havia marge de millora, i ara, ens podem recuperar», concloïa.

Ara com ara, només s’han disputat tres partits en aquesta pista i el MoraBanc tan sols s’ha imposat una vegada. Per tant, tocarà empatar l’estadística.