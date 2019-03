Cardelús realitza la primera jornada d’entrenaments a Argentina

La primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de l’Argentina va ser sobretot d’adaptació per a un Xavi Cardelús que no havia corregut mai al circuit de Termas de Río Hondo i va haver de dedicar una part important de les dues sessions d’entrenaments lliures a familiaritzar-se amb el circuit que acull la segona cursa del Campionat del Món de Moto2. El primer entrenament lliure ses va fer amb la pista força bruta, amb pols, el que afegia una dificultat més a la primera presa de contacte de l’andorrà amb el traçat. Va cobrir 17 voltes . La segona sessió del dia es va fer ja amb la pista més neta i la temperatura més alta, sobretot a la primera part.

«Ha estat tal com esperava, una jornada d’aprenentatge d’aquest circuit on no havia corregut mai», comentava el pilot i afegia que «al matí, l’asfalt no permetia prendre riscos perquè estava molt brut, no només fora de la traçada, sinó a la traçada ideal», mentre que «a la tarda la situació ha millorat força perquè en haver-se fet més sessions d’entrenaments, la traçada ha començat neta i a més amb goma dels neumàtics de les MotoGP». «Caldrà seguir el mateix camí i continuar rebaixant els meus temps al mateix temps que trobem la posada a punt ideal de la moto», remarcava.