Apropar-se a la cultura japonesa

Amb l’arribada del mes de març, els cirerers comencen a florir i el Camí del Parc Central es tenyeix de tons rosats i blancs. La primavera esclata al costat del riu Valira i, enguany, se celebrarà al més pur estil japonès. Al país nipó hi ha la tradició d’observar la bellesa de les flors, el Sakura Hanami. Durant aquest període els japonesos acudeixen en massa als parcs i jardins només per contemplar les seves flors. Al Japó, la primavera marca el temps del renaixement i de celebració de la naturalesa i avui el Parc Central acull la primera festa de la primavera japonesa.

Tallers i actuacions faran que els assistents puguin viatjar al Japó amb tots els sentits. Sushi and Gong ens hi traslladarà amb les papil·les gustatives i el conjunt nipó Taiko Enishi viatja expressament per fer una actuació de tambor japonès. L’origami i els bonsais també seran protagonistes de la jornada. En aquest sentit, Tot Natura oferirà un curs per aprendre a prendre cura d’aquests arbres de mida reduïda i és que, només qui ha tingut un bonsai és conscient de la complicació que suposa intentar que no es mori. «Sí que es cometen molts errors i el secret està a saber quan té set i donar-li aigua, però sense passar-se, i que tingui llum directa», expliquen.

Així mateix, recalquen que «un dels errors més comuns és posar-lo lluny d’una finestra perquè ha de notar

les estacions de l’any». «És un arbre que està en un test i l’aigua és molt important perquè quan està a la natura la busca amb les arrels però en un test no pot», afegeixen. Per això, en el taller que tindrà lloc avui a les 12.30 hores donaran una sèrie de pautes per saber què s’ha de fer quan et compres un bonsai i quins són els tractaments que necessita per créixer bé.

Un altre element que caracteritza els bonsais és el seu preu. Aquests petits arbres acostumen a ser cars però des de Tot Natura exposen que «són tan cars perquè porten molta feina i tenen molts anys. Hi ha molta varietat de preu però si és car és perquè té els seus anys».

Al cap i a la fi, cultivar arbres controlant-ne el creixement perquè sigui molt inferior al natural, es considera un art. I, el trasplant, la poda, el filat o el pinçat són les tècniques que permeten modelar-ne la forma per tal de crear un estil que sembli una escena de la naturalesa.