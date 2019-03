Pallarés es mostra partidària de donar continuïtat a la marca Vallnord

Els candidats massanencs de d’Acord, Judith Pallarés i Vicenç Alay, van visitar ahir les instal·lacions de Vallnord Pal-Arinsal, des d’on Pallarés es va mostrar partidària de la continuïtat de la marca «perquè ha funcionat molt bé» i encara que s’hagin de fer canvis a les societats que s’hi aixopluguen, aquests no haurien d’afectar-la. D’altra banda, va assegurar que Vallnord és «el motor de la parròquia» i els integrants de la candidatura van reclamar al proper govern que continuï invertint en la desestacionalització del turisme.



D’altra banda, la candidatura de d’Acord a Sant Julià de Lòria, va reclamar que la parròquia pugui comptar amb un hospital de dia i més places de residència geriàtrica a un preu assequible al país. Justament aquestes són algunes de les demandes que els padrins els van poder fer arribar en la visita que van fer a la Llar de Lòria.



Segons va explicar la candidata suplent, Francina Anglada, la gent gran es va queixar que sense l’hospital es veuen obligats a traslladar-se a Escaldes o Andorra la Vella. Igualment també va apuntar que aquelles persones que volen seguir vivint a casa es veuen amb problemes perquè no disposen de prou ajudes domiciliàries. A més, va manifestar que aquells que no poden fer vida autònoma es veuen obligats a marxar del país i traslladar-se, per exemple, a Organyà, per la manca de places a preus assequibles en les residències geriàtriques del Principat.



Anglada va reclamar unes «pensions dignes» que s’adaptin al cost de vida i que es garanteixi la tretzena paga per aquelles pensions més baixes. Alhora, va demanar la gratuïtat de l’assistència sanitària, incloent-hi tots els servies perquè els padrins no s’ho poden permetre.