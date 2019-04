Prop de 800 persones participen a la competició Rock da House

La música urbana ahir va inundar el Poliesportiu d’Andorra amb la força del Rock da House, el circuit de competicions de dansa que aquest cap de setmana aterrava al Principat. El tour de hip hop i dansa urbana va comptar amb un jurat de luxe: ballarins i coreògrafs de relleu internacional com són Kike Granero, format a Los Angeles, Nova York, Alemanya i algunes de les millors escoles de dansa espanyoles i amb deu anys d’experiència com a instructor de dansa urbana; Sebastián Linares, coreògraf i ballarí nacional i internacional que exerceix de jurat en diferents campionats d’Espanya; i Bru Vidal.

Segons xifres de l’organització, van participar prop de 800 persones a la competició, fos sola, amb parella o en grup, que provenien d’escoles de dansa andorranes però també d’altres indrets, com Figueres o Las Palmas de Gran Canaria. «Ha estat tot un repte», va explicar l’organitzadora de l’acte, Elena Navarro, que hi havia estat treballant durant els darrers cinc mesos. Ahir, però, el més important era gaudir del bon espectacle, tal com van fer-ho les 700 persones que es trobaven entre el públic.

«En una competició de dansa, es crea un punt de reunió entre ballarins que venen de totes parts», va assegurar la directora de Rock da House, Irene Pallarés, tot reconeixent que «això fa augmentar el nivell» al mateix temps que afavoreix que les escoles de dansa creixin i més persones s’animin a provar-ho. La competició ara seguirà circulant per altres ciutats i els classificats podran assistir a la gran final que tindrà lloc el proper mes de juny a Tarragona.