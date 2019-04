Dusautoir i Rullan guanyen la Copa d’Andorra

L’andorrana s’imposa amb un total de 460 punts, seguida per Queralt Riba amb 420 i Maria Fargues amb 348. En categoria masculina Rullan guanya amb 610. També pugen al podi final Ferran Teixidó (490) i Martí Lázaro (340). En cadet els guanyadors són Emma Cristina (520) i Oriol Olm (580), en júnior Andrea Sinfreu (390) i Adrià Bartumeu (465), i en veterà Dusautoir (500) i Teixidó (400).

Per El Periòdic

