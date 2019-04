Un centenar de ciclistes andorrans es manifesten per demanar «respecte»

Un centenar de ciclistes andorrans van participar ahir en la marxa lenta per l’N-260 per recordar el company d’afició que va morir atropellat per un vehicle amb plaques del Principat a Martinet (Baixa Cerdanya, Catalunya). Juntament amb altres ciclistes de la Seu d’Urgell i de Puigcerdà es van trobar al punt quilomètric on va tenir lloc l’atropellament el passat diumenge 24. En total, prop de 600 persones van participar en l’acte, una xifra rècord, segons els organitzadors.

Una vegada al lloc, un dels participants va llegir un manifest de protesta en què va destacar quatre punts importants davant del que van considerar «una gran insensibilitat» cap al col·lectiu i «falta de respecte». L’esposa de l’home que va perdre la vida, també present en la reivindicació, va cloure la concentració dipositant una placa commemorativa i un ram de flors sobre la carretera.

35 km

Els tres clubs andorrans que van participar en la marxa lenta de protesta, el Triatló Serradells, l’Agrupació Ciclista i l’Sprint Club van sortir de l’Estació Nacional d’Autobusos a les 9.00 hores i van arribar fins a la frontera del riu Runer acompanyats per la Policia. Més enllà els van escoltar els Mossos d’Esquadra, segons va explicar Jacint Dinarès, el vicepresident del Club Triatló Serradells i organitzador de la protesta des d’Andorra. L’ACA, a més, va col·laborar amb la marxa amb dues furgonetes a disposició per a qualsevol persona que ho necessités, a causa d’una avaria o per cansament.

Conscienciació

Jacint Dinarès: «Hi ha una manca de consciència i volem que la gent entengui que a la carretera hem de conviure tots»

«Hem constatat que segueix havent-hi una manca de consciència i volem que la gent entengui que a la carretera hi hem de conviure tots», va afegir Dinarès.

Durant la lectura del manifest a Martinet, els ciclistes van reivindicar un enduriment de les penes pels conductors que no respecten les bicicletes així com més mesures de seguretat a la carretera. En aquest sentit, el president de l’Agrupació Ciclista Andorra, Toni Iglesias, va considerar que «els polítics haurien d’anar més de pressa a l’hora de fer lleis en aques aspecte» i va subratllar que, a parer seu, «a Andorra anem més endarrerits que en altres països».



Malgrat això, Iglesias va mostrar un cert optimisme pel canvi d’hàbits que considera que a poc a poc van adquirint alguns conductors: «Cada cop hi ha més ciclistes a la carretera i la gent va prenent consciència. Ara hi ha molts conductors que se separen més per avançar i redueixen velocitat» però no obstant això va indicar com «comentaris de les notícies» quan hi ha accidents «demostren que encara hi ha molt a fer». Per això, «en convocatòries com aquesta busquem sensibilitzar perquè els ciclistes som la part més dèbil davant del vehicle.

Toni Iglesias: «Els polítics haurien d’anar més de pressa a l’hora de fer lleis de seguretat [...] anem endarrerits»



Dinarès també va opinar que la clau per a una millora de la situació segueix sent «la pedagogia». «Els cotxes ens passen molt a prop a la carretera, sembla que els ciclistes molestem», lamentava el vicepresident de Triatló Serradells, tot recordant que «els ciclistes hi són i hi seran. Tant els uns com els altres han de prendre mesures i respectar les normes».