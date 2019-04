L’A promet fer un referèndum sobre la doble nacionalitat

Durant la reunió de poble de L’A celebrada ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo, va passar de puntetes per la proposta de celebrar un referèndum vinculant sobre la doble nacionalitat, si bé sí que va donar molta importància a la decisió de la societat respecte a altres matèries, com la de com i quan una dona ha de ser mare. Però un cop acabada la presentació oficial, va ser el torn de les preguntes i entre els assistents, un ciutadà anònim amb marcat accent francès, va exigir una resposta clara. Gallardo va admetre aleshores ser partidari de la doble nacionalitat «però no per ser el cap de Govern tindré la raó» i es va comprometre a celebrar un referèndum perquè sigui la població qui decideixi al respecte. L’home del públic va recordar que en una enquesta realitzada el 2013, el 69% dels andorrans van dir estar a favor de la mesura i Gallardo va apel·lar l’any 1993 com «l’última vegada» que els polítics van donar la paraula al poble per prendre una decisió política. Així doncs, L’A aposta per celebrar un referèndum, tant sobre la doble nacionalitat com per determinar quants anys han de passar per obtenir-la.





D’acord

Pel que fa a la candidatura de d’Acord a la capital, Sílvia Ferrer va assegurar que els eixos principals passen per un recinte funcional que «descol·lpasi de circsi concerts el Parc Central», un pla nacional de renovació d’infraestructures o eliminar «guetos comercials» i atorgar «capitalitat» a la parròquia. «En els últims anys Andorra la Vella només és coneguda per nyaps com el The Cloud o el Casino», va etzibar Ferrer.