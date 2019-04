Andorra ressona pels carrers de Verona

«Tenim un país que a escala social fa pena. No perquè no puguem tenir-lo molt bé sinó perquè fins ara ens ha governat gent a qui no li ha importat les persones, i les dones encara menys». Aquest és el missatge que la presidenta de Stop Violències Vanessa Mendoza va voler traslladar a col·lectius feministes d’arreu del món.

Dues representants de l’associació van viatjar a Verona (Itàlia) per participar en una manifestació per lluitar contra el World Congress of Families que, segons l’activista «marca l’agenda internacional sobre el fonamentalisme religiós i ja n’estem fartes les feministes i el col·lectiu LGBTIQ. Per això vam decidir fer un seguit d’activitats durant quatre dies, per parlar de la regressió de drets». En aquest sentit, Mendoza va explicar que anaven motivades pel fet que «no ens escolten a casa i després de veure el debat del dia 25 de març en el qual sembla que continuen sense ser importants les dones perquè parafrasejo el senyor Pintat quan va dir ‘perquè no són coses de les dones, són coses socials’».

Pel que fa a l’esdeveniment, va detallar que «és una fita important perquè vam explicar com estem políticament i tot el fonamentalisme religiós que tenim davant de 500 persones que representaven molts col·lectius. Ningú sabia la situació d’Andorra perquè sempre s’ha ocultat molt bé com vivim aquí, sense drets i oprimides. Ara a Itàlia ja ho saben, hem contactat amb organismes internacionals europeus, que no són del Consell d’Europa, i estem parlant de fer activitats conjuntes per exposar que ens governa un bisbe i un Govern d’extrema-dreta que creu que és més important obrir clíniques per guanyar diners amb la fertilització que donar-nos el dret a avortar i decidir sobre la nostra maternitat».

Així mateix, va comentar que «això ha sigut una primera trobada i ara es comencen a cuinar coses. El 14 de juny a Suïssa hi ha el Rêve Feministe, que ben bé s’està començant a organitzar, i ens hi ha convidat. Hi ha moltes companyes d’arreu que volen venir a Andorra i això no s’atura. Es comenta que aquesta és la tercera onada del feminisme mundial i Andorra hi ha de ser. Ja no podem ser un país retrògrad i de l’Edat Mitjana perquè la ciutadania no vol ser-hi».

És per això que, de cara a les eleccions de diumenge, va destacar que «de tots els partits polítics només hi ha dos que miren pels drets de les dones: el PS i SDP. La resta de partits no els hauria de votar ningú perquè s’aixequen amb un discurs de drets contra les dones i hem de començar a castigar a aquesta gent amb el vot».