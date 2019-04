La Guàrdia Civil registra el Centre Cultural Les Monges

Dos membres de la Policia Judicial de la comandància de la Guàrdia Civil a Lleida van fer el passat dilluns un escorcoll a la sala de calderes del Centre Cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. Segons va revelar el diari Segre, els agents es van presentar de paisà i van requerir informació sobre la central tèrmica de biomassa que s’hi ha de contruir i que ha de generar energia per al complex cultural i també per a l’Escola Pau Claris.

Aquest registre es va fer al migdia i va durar poc més de mitja hora, just després que dijous passat la Guàrdia Civil va dur a terme dos exhaustius escorcolls, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per una ordre judicial dictada pel Jutjat d’Instrucció 2 de la Seu a instàncies de la Fiscalia de Lleida, per diversos presumptes delictes entre els quals la fiscalia enumera «prevaricació, malversació, contra l’administració pública, frau contractual, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris».

La instal·lació de la caldera de biomassa al Centre Cultural Les Monges forma part del projecte Forest4Local d’optimització de recursos dels boscos públics, promogut per la Diputació de Lleida amb el suport d’ajuntaments i EMDs. Aquest programa va ser elegit en la convocatòria d’ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La iniciativa preveu 5 línies d’actuacions, i concretament a l’Alt Urgell li corresponen a nivell d’inversió dos centres logístics d’aprovisionament de biomassa, ubicats als municipis d’Oliana i de Montferrer i Castellbò, i 13 instal·lacions tèrmiques, repartides entre Arsèguel, Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Montferrer i Castellbò, Oliana, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell i la Vansa i Fórnols. La instal·lació tèrmica a la Seu, que encara no ha licitat la Diputació de Lleida, ha de servir de font d’energia renovable per al Centre Cultural Les Monges i l’Escola Pau Claris. El projecte preveu una inversió de 463.000 euros, de la qual el consistori urgellenc n’aportarà el 25%.