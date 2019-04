Acció Feminista constata que terceravia, AS i UPA no tenen projectes de gènere

Com mencionen les dones els partits polítics? Presenten polítiques d’igualat i en matèria de salut en els seus programes electorals? Què diuen sobre l’avortament i com afronten la conciliació familiar i laboral? Proposen aplicar la perspectiva de gènere i, en concret, la de la dona per respondre a les expectatives dels dos sexes? Aquestes i altres qüestions ha estudiat Acció Feminista, que considera «interessant» analitzar les propostes que realitzen els partits polítics que es presenten a les eleccions generals. Per això, ahir van publicar una comparativa de les formacions i terceravia, Andorra Sobirana i Units pel Progrés d’Andorra no inclouen cap proposta en matèria de gènere ni fan cap referència a la dona.

Més enllà de l’equiparació salarial dels progressistes, DA, L’A i PS aporten polítiques d’ocupació i conciliació

Les feministes van recordar en un comunicat que «les dones constitueixen més de la meitat de la població i només tenen representació en una cinquena part de les decisions polítiques». Progressistes-SDP i L’A són els partits que més compleixen els ítems analitzats, segons el col·lectiu, que explica que la candidatura de Josep Roig, com tota la resta, no aplica la transversalitat de gènere, no reconeix el valor que aporten les dones i els homes. A més, la formació progressista és l’única que empra un llenguatge inclusiu mentre que Demòcrates, PS i L’A l’usen parcialment.



Segons l’anàlisi de les feministes, Els liberals, els demòcrates i els socialdemòcrates aporten polítiques d’ocupació i conciliació més enllà de l’eliminació de la bretxa salarial i l’equipació de salaris, com proposen els progressistes. Concretament, la formació que capitaneja Jordi Gallardo contempla subvencions a les empreses amb projectes que promoguin la conciliació i acabin amb el sostre de vidre. La candidatura de Xavier Espot, proposa polítiques actives d’ocupació i mesures de conciliació «efectives». Quant al programa de Pere López, aposta per implementar un sistema de quotes en càrrecs públics.

Menció de les dones

Acció Feminista també recull com els partits mencionen les dones. A més del terme dona i dones, els demòcrates les tracten de ciutadanes i andorranes. Terceravia com a mares i el PS, com a treballadores, padrines i vídues. Per als progressistes també són ciutadanes i per als liberals, andorranes.

Avortament

Respecte a l’avortament, el col·lectiu fa patent que només el PS i Progressistes-SDP defensen la despenalització de l’avortament en els tres supòsits, si bé els socialdemòcrates també volen permetre-ho si la mare té problemes econòmics i no es pot fer càrrec de la criatura.

CC tampoc es mulla

Tot i que és una candidatura territorial, les feministes també han analitzat el programa de Ciutadans Compromesos, que l’únic que contempla és «externalitzar l’avortament a les millors clíniques del nostre entorn» i finançar-lo a través de la CASS. A més, passa de puntetes per la violència de gènere fent una declaració genèrica i no proposa solucions.