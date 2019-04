Els monitors d’esquí denuncien que els temporers tenen prioritat

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va denunciar ahir que es prioritza allargar el contracte fins a final de temporada a professionals que venen d’altres països abans que als locals. En aquest sentit, el president de l’entitat, Carles Iriarte, va exposar que «tenim molts monitors del país, andorrans, que tenen més de 20 anys d’experiència a qui se’ls ha acabat el contracte al mes de març i a qui normalment se’ls hi ampliava fins a Setmana Santa però aquest any no els renoven». Així mateix va constatar que les empreses opten per contractar «a d’altres comunitaris i extracomunitaris» fins a final de temporada. Així doncs, va expressar que «ara tenim un buit fins a Setmana Santa gairebé».

D’altra banda, segons va explicar, tot semblaria ser que la principal motivació és econòmica, ja que «temporers i andorrans cobren el mateix si tenen la mateixa titulació, però el 80% dels monitors que venen de fora acostumen a no tenir la titulació acabada i, per tant, són més barats de cara a l’escola». Iriarte va afirmar que la temporada d’enguany ha estat «irregular perquè ens hem trobat amb molta gent que ha vingut, com en altres temporades però que no se l’ha contractat fins que no ha vingut la neu. Amb els monitors no ha passat tant perquè les escoles s’havien de cobrir les espatlles».

Una de les problemàtiques estrella d’aquesta temporada ha estat els lloguers. Tot i això, el president del col·lectiu va manifestar que «no és el principal problema que tenen els nostres socis en el sentit que la gran majoria viuen tot l’any a Andorra. Per tant, aquesta problemàtica la tenim tot l’any i no només de manera puntual. El que sí que vam dir és que potser hi ha un cert abús vers la gent que només ve a fer la temporada. També creiem, des de la nostra associació, que si es contractés més gent del país, aquesta problemàtica no seria tan grossa però, si prefereixen contractar gent de fora, hauria de ser la mateixa empresa la que es preocupés de buscar-los allotjament, de fet alguna estació ja ho ha fet aquesta temporada».

La batalla contínua

Iriarte va apuntar que avui dia ser monitor d’esquí no és rentable i que la discussió pels salaris ja és històrica: «Feia 10 anys que els salaris no s’havien augmentat, no s’havia complert el conveni amb la patronal i arriba un moment en què el monitor d’esquí cobrava de mitjana 19,50 euros. Però només cobrava si treballava, s’havia de pagar el seu material, els uniformes, el desplaçament i l’alimentació. Podies estar vuit hores en una sala d’esquí però si no treballaves, no cobraves res aquell dia».

Nosaltres consideràvem que era un preu molt baix. Tenim una professió que és cara pel que fa a treure’s la titulació i el material. Per això demanàvem apujar el salari a 21,50 euros i així recuperar el poder adquisitiu que s’havia perdut durant aquests anys. Però la patronal encara no ha volgut seure a una taula a parlar-ho», denunciava. Però ara la demanda és diferent. «Ara parlaríem d’un percentatge de l’import que paga el client perquè podies estar cobrant el mateix tinguessis un client o 14 i no és el mateix, l’escola i l’estació facturen més», destacava.