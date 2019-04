L’A mantindrà l’IGI al 4,5% per conservar l’atractiu del comerç

Els liberals van sortir ahir al carrer, concretament a l’avinguda Carlemany, per explicar als ciutadans els punts forts del seu programa electoral. El candidat de la formació a cap de Govern, Jordi Gallardo, va assegurar ahir que «la millor mesura que podem fer pel comerç és que l’IGI es mantingui al 4,5%. Això farà que el comerç del país continuï sent atractiu respecte a Espanya i França».



La formació considera que, en un entorn globalitzat i amb botigues similars arreu, «és imprescindible que el comerç tingui un diferencial fiscal» que el faci competitiu. D’aquesta manera, Liberals pretén «recuperar el dinamisme perdut els últims anys per l’aposta de DA pel turisme de baix cost i amb poc poder adquisitiu». En aquest sentit, Gallardo aposta per «potenciar l’arribada de turistes de classe mitjana-alta, com ja havíem tingut al país». Això, segons el cap de llista, es pot aconseguir promocionant altres atractius del Principat com la natura, i captant turisme cultural, esportiu i sanitari.

Reducció dels tràmits

En clau de millora, Liberals consideren «important» reduir «les traves burocràtiques» del sector comercial per importar i exportar productes. Gallardo va indicar que «la complexitat dels tràmits a la duana dificulta la gestió per vendre en línia productes fora del país».