Atraure turistes i inversors des de les seus internacionals

Ciutadans Compromesos considera que el ministeri d’Afers Exteriors i de Turisme haurien de treballar més conjuntament per tal d’aprofitar el potencial de la marca Andorra «per atraure, no només més turistes de qualitat, sinó també per atraure inversors de qualitat». Així ho va exposar ahir el candidat de la formació, Carles Naudi, des de davant d’un dels elements turístics de la parròquia: el telecabina d’Arinsal. Per assolir-ho va proposar utilitzar les delegacions internacionals. «S’han d’aprofitar o només per fer política, sinó també per captar inversors i turistes», va detllar. Naudi considera que cal «donar moltes més especificitats a les relacions multilaterals amb Europa, d’una forma molt més independent» perquè vagin «amb el clar objectiu de fer el millor acord possible». L’aspirant de CC, igual que han reclamat aquests dies des de terceravia, va deixar clar que «cal fer els estudis d’impacte necessaris», perquè tal com Carles Naudi va insistir: «la marca del nostre país s’ha de vendre amb objectius diversos».