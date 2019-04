SDP titlla DA de «règim» per usar els mitjans del Govern

DA va anunciar ahir que demà es reunirà amb el personal de l’administració general a l’edifici de Govern i aquesta decisió va acabar d’encendre els ànims de Progressistes-SDP, que afirma que els demòcrates estan utilitzant la seva influència dins del Govern en funcions per incloure actes poques hores abans que s’acabi la campanya electoral per «recollir vots i forçar adhesions». No és la primera formació, però, que fa reunions amb els treballadors públics a l’edifici administratiu, ja que Liberals també ha fet la petició al Ministeri de Funció Pública i se li ha concedit. Els progressistes, no obstant això, van clamar al cel per la manera de fer dels demòcrates, la qual titllen de «règim polític preconstitucional».

Roig considera que la manera de fer dels taronges «és un símptoma de la por que tenen a perdre la majoria»

Per al candidat a cap de Govern de Progressistes-SDP, Josep Roig, «és un símptoma dels nervis que té DA de cara als resultats de les eleccions». En aquest sentit, el cap de llista «nota» els demòcrates «intranquils des de fa dies» i fa seves les paraules del comunicat que la formació va enviar ahir als mitjans de comunicació: «Tenen por de perdre la majoria i empren abusivament tots els mitjans del Govern». Els progressistes reclamen una «actuació contundent» que permetin «restaurar l’equilibri necessari en la contesa electoral».

El Sipaag, sorprés

El president del Sipaag, Lluís Anguita, va mostrar la seva «sorpresa» per les trobades polítiques indicant que «és la primera vegada que passa». Anguita va assegurar que la notícia va molestar el col·lectiu de funcionaris de l’administració general, tenint en compte com s’havia portat tota la negociació de la Funció Pública i no s’entenia perquè justament el partit del Govern era l’únic que feia la reunió. Amb tot, quan més tard es va rebre la convocatòria de la trobada amb L’A, els ànims es van tranquil·litzar una mica més. Tot i així, Anguita considera que l’actuació de DA «és una vergonya» i que han actuat «amb mala llet» perquè «han esperat a l’últim dia per demanar-ho i justament poca estona abans que els funcionaris acabin la jornada laboral». «Fent-ho a aquesta hora no deixen pràcticament opció a cap altre partit. A més, ho havien de demanar l’últim dia? I si un altre partit ho vol fer? Ara ja no hi són a temps», va indicar. Encara que és la primera vegada que es produeixen aquestes reunions i superada la sorpresa inicial, Anguita també va admetre que «si s’han reunit amb altres col·lectius, suposo que també ho poden fer amb els funcionaris del Govern».