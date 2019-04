La Policia comissa gairebé 60.500 paquets de tabac durant el 2018

La Policia segueix efectuant detencions per contraban de tabac malgrat que cada vegada són més les restriccions que s’imposen en la compra dels productes derivats de la planta tabaquera. Durant l’any passat, el Grup d’Antifrau va detenir fins a 31 persones per aquest delicte, algunes de les quals amb la col·laboració dels agents duaners, i va arribar a comissar fins a 60.492 paquets de tabac, el que equival a 4.728 quilograms de tabac de pipa d’aigua, 1.209,84 quilograms de tabac manufacturat i 81 quilograms de tabac de picadura. «Això sense tenir en compte les infraccions administratives, ja que únicament es considera un delicte quan s’ha adquirit una quantitat de tabac superior als 6.000 euros sense disposar d’una llicència que et permeti operar amb aquesta mercaderia», va puntualitzar en una entrevista a aquest rotatiu el cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria (UFE) de la Policia, l’oficial Marc Serrat.

Control a botigues

Més enllà d’aquesta limitació, des de fa poc també se n’ha imposat una d’administrativa a les botigues, que consisteix a no sobrepassar la venda de deu cartrons de tabac per client. «El que està clar, però, és que el tabac destinat al contraban s’adquireix sempre a les botigues, per tant, els contrabandistes van fent compres successives de deu cartrons fins acumular-ne un volum important que els permeti confeccionar fardells», va relatar l’oficial el mètode habitual. En ser-ne conscients, el Grup d’Antifrau centra les seves investigacions a comprovar que els comerços no subministrin més productes dels que estan permesos sabent que el destí final és el contraban i que, per tant, estan contribuint a un delicte.



De fet, durant l’any passat el Grup d’Antifrau va intervenir en diverses botigues de venda de tabac arreu del Principat. «Vam fer dues detencions al Pas de la Casa, dues més a Andorra la Vella i una darrera a Sant Julià de Lòria, un fet que no havia succeït mai abans i que ara és possible gràcies a la modificació del Codi Penal», va indicar Serrat. Tot i que sol tractar-se d’un procés laboriós perquè implica una investigació de llarga durada que de vegades es converteix en un dossier judicial que es trasllada a la Fiscalia, de tant en tant també es donen oportunitats. «Com va ser el cas d’un local de venda de tabac de pipa d’aigua a l’engròs a Andorra la Vella, on vam interceptar el trasllat de 2.000 quilograms d’aquest producte», va exemplificar Serrat.

Seguiment dels contrabandistes

El cap de l’UFE va explicar que hi ha dues modalitats de pràctica del contraban. Per una banda, els traginers que utilitzen els camins de muntanya per transportar fardells plens de cartrons de tabac, que solen actuar en grups d’entre quatre i set persones i desplaçar-se tant cap a França com cap a Espanya. Per l’altra, els contrabandistes que creuen la frontera per carretera i utilitzen vehicles amb fons dobles per amagar els cartrons de tabac.



«En aquests casos, moltes vegades hi ha un cotxe pilot que creua abans per avisar l’altre vehicle del millor moment per passar la frontera, que sol ser durant els canvis de torn o quan els duaners estan ocupats fent algun altre control», va relatar l’oficial. Pel que fa als traginers, en canvi, Serrat va admetre que es troben amb certes dificultats a l’hora de detenir-los. Malgrat que munten els fardells a la vista, solen fer-ho en territori francès, de manera que la Policia andorrana no pot interceptar-los. I encara que segueixin fent ús de les rutes que els contrabandistes han utilitzat històricament, estan plenes d’amagatalls i punts d’escapatòria.



En ser preguntat sobre si els contrabandistes es mouen més cap a França o cap a Espanya, el cap de l’UFE va apuntar que «no és possible quantificar-ho». Tot i així, el Grup d’Antifrau sap del cert que darrere dels traginers hi ha grups organitzats i que al Pas de la Casa acostumen a actuar magrebins vinculats a xarxes de contrabandistes que operen des de Tolosa, Perpignà o Marsella.

Solucions: preu mínim i supressió del diferencial

El cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria va considerar que és «molt agosarat» dir que serà possible erradicar el contraban de tabac. De tota manera, va assenyalar dos factors que permetrien avançar cap a aquest objectiu. Per una banda, la recent Llei que fixa els preus mínims de venda dels productes de tabac. «Evidentment que quant més difícil ho posem als grups de contrabandistes, més fàcil serà eliminar-los», va reconèixer l’oficial tot insistint que «qualsevol mesura ajuda, com la modificació del Codi Penal i de la legislació del control de mercaderies sensibles». «Ara bé, perquè sigui suficientment efectiu, hauríem de blindar totes les fronteres, i igualment se’ns colaria algun doble fons», va puntualitzar Serrat. La solució definitiva, segons va manifestar, podria arribar amb l’equiparació dels preus del tabac a la resta de països, que hauria de donar-se en cas que prosperi l’acord d’associació amb la Unió Europea. «Si no hi ha un atractiu en el preu ni cap benefici en la venda de tabac il·legal, la motivació del contraban desapareixerà i, per tant, s’erradicarà», va sentenciar l’oficial.