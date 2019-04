Camp copsa «necessitat de canvi» i se sent «alternativa de Govern»

El número dos de la candidatura nacional de terceravia, Joan Carles Camp, va fer balanç dels quinze dies de campanya assegurant que acaben amb «bones sensacions» una campanya que «ha estat correcta». En aquest sentit va exposar que al llarg d’aquests dies «hem copsat que la major part de la ciutadania desitja un canvi» perquè els darrers quatre anys «s’han generat molts neguits i no s’han resolt».



Camp va tornar a retreure les propostes populistes que considera que fan la resta de formacions polítiques. «Com que estem en eleccions, tot s’hi val i podem prometre el que sigui per guanyar unes eleccions». Per això considera que «la gent és conscient que s’ha de tocar de peus a terra i que calen polítiques destinades a generar prosperitat i riquesa pel futur del país», un condicionant que passa «per un projecte seriós com el que hem plantejat nosaltres».

Govern

Camp es va mostrar optimista amb els resultats que la formació pugui obtenir demà. «Esperem que en certes candidatures parroquials tinguem un resultat positiu i a nivell nacional també. Pensem que som alternativa de Govern». El candidat de terceravia va ser clar: «ni demòcrates, ni socialdemocràcia juntament amb liberals. La gent vol seriositat i rigor i això passa per terceravia».



Una altra de les crítiques va ser les presses i el volum de lleis aprovades. «La gent està cansada que legislem per tapar forats, la gent vol que es legisli per ajudar-los al canvi de model econòmic que es du a terme», va manifestar, tot criticant que el fet de canviar lleis «cada mes o cada dos mesos no dona seguretat jurídica». Igualment va remarcar que el fet que es plantegi un debat institucional, sobre si el coprincipat ha de continuar o es vol una república, «no afavoreix la generació de riquesa». Segons Camp, el que cal és «estabilitat».

Durant el dia d’ahir també la resta de candidatures territorials de la plataforma van aprofitar per fer balanç de la campanya electoral. Els candidats escaldencs, França Riberaygua i Josep Pubill, consideren que la gent està cansada del bipartidisme i van indicar que un dels neguits recollits és la manca de transport públic a la parròquia.

La jornada la van acabar tots els candidats i altres membres de la formació al local de campanya seguint de manera conjunta el darrer debat electoral.