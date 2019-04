El PS denuncia «atacs personals» contra candidats a les xarxes

La campanya electoral ja ha acabat i en el seu últim acte la candidata número dos del PS Susanna Vela va fer un balanç polític de les darreres dues setmanes que va quedar tacat per la denúncia d’haver rebut «atacs personals malintencionats i covards cap als nostres militants i candidats socialdemòcrates de manera amagada darrere l’anonimat de les xarxes socials». En aquest sentit, Vela va assegurar que «no ens quedarem de braços plegats» i que un cop passades les eleccions «prendrem decisions sobre què fer amb aquests missatges injuriosos que hem rebut en les últimes setmanes».

Tot i que Vela va declinar revelar el contingut d’aquests missatges i va parlar en plural a l’hora de referir-se les persones contra les qui anaven dirigides els atacs, a les xarxes socials es poden localitzar comentaris de caire racista i xenòfob vers el candidat número 13 de la formació Rachid Cherkaoiu, d’origen magribí. Des d’alguns comptes de Twitter i Facebook es va fer difusió d’algunes publicacions on s’assenyalava que la presència d’un integrant del Centre Cultural Islàmic d’Andorra a les llistes socialdemòcrates estava vinculada a una «promesa encoberta» de construir una mesquita al Principat, així com presumptes falsificacions de titulacions acadèmiques.

Vela tampoc va entrar a valorar la procedència d’aquests missatges però sí va manifestar que «els que han ocupat el poder d’esquena als problemes de la societat andorrana ara temen el resultat de la democràcia i per això l’han pervertida atacant a les persones i no a les idees».

Més enllà d’aquesta denúncia, Vela també va afirmar que la campanya «no ha estat neta» i va reprovar la sostracció de programes i les arrencades de cartells. A més, la dirigent socialdemòcrata va carregar contra el cap de llista de DA Xavier Espot per «haver-nos acusat de coses que no són certes i tergiversar els nostres missatges posant en boca nostra coses que no s’han dit».

D’altra banda, Vela va adreçar-se als votants per posar de relleu que «la vàlua dels vostres vots secrets, personals i reflexionats us allibera de qualsevol tipus de xantatge». Per aquesta raó va apel·lar a la «l’efervescència social» que la ciutadania va expressar en les manifestacions del passat 17 de desembre —pels drets laboral— i 16 de gener —contra la llei de Funció Pública— davant «d’un moment històric» com l’actual.

Finalment, Vela va anunciar que el pressupost socialdemòcrata per a aquesta campanya electoral ha estat de 26.500 euros, «molt lluny dels fastos als quals estem acostumats d’altres partits». «Hem demostrat que la racionalització dels diners i la inversió òptima és possible» va concloure la candidata número dos del PS.