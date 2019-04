On les cues per menjar són més llargues que per votar

De mica en mica s’omple la pica. Bé, la pica i les urnes, i a aquest ritme es van omplir les de Canillo. Eren 1.003 els canillencs que estaven convocats a votar a la Sala del Consell de Comú, i el degoteig de persones era tan intermitent que les cues van ser pràcticament inexistents.

Com a molt es van arribar a formar cues de set o vuit electors. On sí que es van acumular persones, fins a una trentena i durant tot el dia, va ser a la sala on hi havia el menjar. El Comú de Canillo va oferir un càtering per als votants des d’on es podia seguir la jornada a través d’una pantalla que emetia les imatges d’ATV i els percentatges de participació per parròquia.

Des d’aquesta mateixa sala va estar seguint bona part del matí Meritxell Palmitjavila. La candidata territorial demòcrata va ser la més matinera de tot el partit polític i va exercir el seu dret a vot a les 9.18 hores. També va ser la primera a pronunciar el tòpic de la «festa de la democràcia», però no seria l’última.

De fet, la candidata de d’Acord, Cristina Valen, ho va repetir. Valen també va apuntar que els dies de campanya realment passaven factura i que estava «cansada» després d’aquests «dies durs» i donava ànims als periodistes: «avui serà un dia llarg». També va explicar que ella no havia deixat de treballar durant aquests catorze dies i que s’havia demanat un dia de festa recuperable per anar al debat.

La socialdemòcrata va votar amb Josep Antoni Reina, el seu company de llista liberal. Un acte que segurament buscava callar el més que sentit «no entenem aquest pacte» que han escoltat durant aquests dies en diversos debats. Ho van fer cap a les 11.15 hores, cinc minuts després que Landry Riba, número 7 de la llista nacional de demòcrates, votés acompanyat de la seva padrina i era precisament la seva mare qui rebia el vot. Tres generacions captades en un instant.

Cap a les 11.30 hores arribava Ricard Riba, el candidat d’Andorra Sobirana. «Facturo la nena i us atenc» deia dirigint-se als periodistes. L’entrevista amb els mitjans era un dels moments clau de la jornada, de fet Riba va comentar les respostes amb la família i amics tot just comparèixer. «Els he dit que volem que molta gent vagi a votar i que esperem haver traslladat la proposta als electors», exposava.

Entre les 11 i les 12 hores s’assolia el pic de participació més alt (10,96%) a la parròquia de Canillo on, després de votar, es rebia un obsequi: un pin de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí. Infants, gent gran, gossos i esquiadors passaven pel comú per gaudir de la jornada electoral. «Són les primeres eleccions de la petita i les ha viscut contenta. Ha agafat el sobre, el volia tornar a obrir, però després ho hem fet bé i hem posat cada sobre al seu lloc», comentava Elodie Torres.

Així mateix, Marc Martí anava acompanyat de la dona, les dues filles i el gos. «Hem vingut tots, tots, a votar. Ja que es fa poques vegades, venim tots i ho gaudim plegats», destacava. L’Anna Cirera aprofitava per gaudir de les pistes «primer venim a votar i ara marxarem tots en família a esquiar». I per a altres, com el Jordi Lusilla, era la primera vegada i va cometre el típic error: «M’he deixat el passaport a casa. Quan veníem el meu pare m’ha demanat si el portava, li he dit que no i hem hagut de tornar».

Cap a les 12 hores el Cap de Govern, Antoni Martí, venia a fer una visita i va aprofitar per parlar amb electors i periodistes. L’última candidata a votar va ser la número dos taronja: Mònica Bonell. Va venir acompanyada de la família a les 12.15.

Que no falti la foto!

Sempre que es vota s’ha d’immortalitzar el moment. Ahir Instagram es va inundar de fotos d’electors dipositant els sobres a les urnes. Ara bé, quan ets un candidat encara és més important fer la típica foto per posar-la a les xarxes del partit.

I sinó que els ho demanin als candidats de d’Acord. Cristina Valen i Josep Antoni Reina van acudir plegats a les urnes i, mentre que la socialdemòcrata votava, Reina li va fer la foto. El problema va sorgir quan Valen es va oblidar de retratar com Reina introduïa el vot a l’urna.

Però, quan ets candidat, saps que els periodistes estan pendents d’aquests moments. Així que quan van venir a parlar amb els mitjans, Valen va aprofitar per demanar si els podíem enviar les fotos perquè els ho havien requerit des de la formació. «Mira que ens ho han dit eh, però me n’he oblidat», afirmava ella. Un petit descuit que va quedar en anècdota.