Els progressistes s’enfonsen i perden la representació al Consell General

Per molt que un temps passat fos millor, la nostàlgia no és sinònim d’èxit en la política. Progressistes-SDP es va enfonsar ahir com un castell de cartes i no tindrà cap representant al Consell General. El candidat nacional del partit, Josep Roig, va titllar els resultats obtinguts de «desfeta» i es va mostrar «molt decebut» per no «no haver sigut capaços d’arribar a la ciutadania». La derrota, a més, comporta un altre desenllaç: per primera vegada en dècades, el president de la formació i excap de Govern, Jaume Bartumeu, no podrà incidir en les accions de l’Executiu. La desolació era palpable i el partit realitzarà en els pròxims dies una assemblea nacional per fer «l’anàlisi corresponent» i «treure conclusions acurades» del cataclisme, però Roig va anunciar que estan abocats a obrir un «procés de reflexió».

La formació perd 680 vots de forma generalitzada a totes les parròquies i només suma el 5,87% del total

Amb 1.044 vots, que únicament suposen el 5,87% del total, els progressistes no van arribar als 1.270 que els atorgava la representació i van perdre els dos consellers que van aconseguir en els comicis del 2015 –i un el van extraviar l’abril del 2017, quan Sílvia Bonet va abandonar el grup–. En quatre anys, el partit s’ha deixat 680 vots, principalment a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, encara que l’estocada ha sigut a totes les parròquies. Ni l’acció d’avantposar el terme Progressistes davant les sigles SDP ha ajudat a transmetre que eren «el partit al servei de la ciutadania» tal com va recordar Roig durant la campanya.



Tampoc ha servit de massa anunciar mesures prometedores –i concretes– com la creació d’un centenar d’habitatges socials, l’augment de les pensions fins al nivell del salari mínim i aquest incrementar-lo fins als 1.266 euros el 2020. A més, va garantir un Estat del benestar sense apujar els impostos. Encara que les propostes no es van convertir en vots, Roig va considerar que la campanya electoral duta a terme va ser «bona». A la vegada, però, també va fer autocrítica. «Hem intentat passar el missatge d’una Andorra alternativa, però des de la resta de partits s’ha fomentat el bipartidisme que no hem sabut trencar. El seu discurs ha calat, a diferència del nostre», va assegurar.

Un futur incert

La pregunta era obligada: quin és el futur de Progressistes-SDP després de quedar-se fora de l’arc parlamentari i, consegüentment, perdre gran part de la notorietat política davant la societat? Bartumeu no valorarà la debacle electoral ni les decisions que prendrà fins després de l’assemblea nacional. Quan van marxa els mitjans de comunicació de la seu dels progressistes, però, va encoratjar el seu equip. Roig, per la seva part, va intentar apagar les flames de l’incendi de cara a l’opinió pública. «La ciutadania ha demostrat que té la voluntat de canvi i ha trencat la majoria absoluta de DA. En aquest sentit, crec que el partit té recorregut. No abaixarem els braços», va afirmar.



Respecte a com pot sobreviure la formació sense estar present a l’hemicicle el progressista va obviar el terme «viabilitat» i va recordar que «la moderació i la coherència formen part del nostre tarannà». No obstant això, va reconèixer que «serà difícil fer el seguiment i impulsar l’acció de Govern, ja que únicament la poden fer els consellers generals i més sent una formació política petita i amb pocs recursos».



Sigui com sigui, els progressistes van perdre i també van saber perdre. «La ciutadania ens ha situat així i ho hem d’acceptar». Al marge del futur incert que afronta la formació, Roig avui encetar una nova etapa en la seva trajectòria professional: torna a les aules de l’escola andorrana després de més d’una dècada d’excedència com a professor d’anglès.