Gallardo: «Vam arribar amb l’objectiu de tenir millor resultat»

«Vam arribar amb l’objectiu de tenir millor resultat perquè som ambiciosos», va assegurar el candidat a cap de Govern per L’A, Jordi Gallardo, ahir un cop finalitzat l’escrutini del vot que els va entregar quatre consellers generals: dos en la circumscripció nacional –ell mateix i Ferran Costa– i uns altres dos en les circumscripcions territorials, Sílvia Ferrer a Andorra la Vella i Marc Magallon, a Escaldes-Engordany.



No obstant això, Gallardo es va mostrar optimista i «satisfet» perquè «creixem com a projecte polític, tindrem més presencia al Consell General i al grup parlamentari. Podrem tirar endavant des del principi un projecte 100% liberal, no és el què ens va passar l’anterior legislatura i ens consolidem com a tercera força política», va valorar, tot relacionant-lo amb la fina feta en la legislatura passada: «Ha estat un termòmetre per saber la força que tenim després d’un any i mig fent oposició de manera independent. És un projecte que comença a caminar, la gent hi creu, més de 2.200 vots a la llista nacional és un suport per no desmerèixer amb l’escenari d’un parlament fraccionat». En general, l’ambient durant el seguiment de la nit electoral va ser viscut pels liberals de manera festiva i animada.



Magallon també va valorar els resultats globals dels liberals: «Amb l’empenta dels darrers dies, la veritat és que potser confiàvem tenir més consellers però la veritat és que és un resultat prou digne i podem estar satisfets».

Composició

«Amb l’escenari d’un parlament fraccionat, sense majoria absoluta [de DA], veurem quins acords i pactes s’acaben fent. Intentarem fer una oposició rigorosa, constructiva que permeti que els temes importants del país tinguin una oposició amb la mateixa intensitat que hem tingut aquest últim any i mig», va valorar Gallardo. Sobre els suports que es donaran a la cambra, el líder d’L’A va intuir que «es destaparan moltes aliances que a diferència de l’Acord que hem fet nosaltres amb el PS, s’havien pactat amb anterioritat i això quedarà demostrat».



En aquest mateix sentit es va expressar Magallon: «Pensem que no ens hem equivocat [d’estratègia] tot i que no hem aconseguit l’objectiu de poder governar», va dir després de lamentar que, en qualsevol cas, les combinacions possibles en les que L’A podria participar no sumarien la majoria.

Decepcions

Les notes més amargues a casa dels liberals van ser l’exclusió de la fins ara consellera general Judith Pallarés de l’hemicicle, així com la pèrdua de l’escó liberal per Encamp, després d’un frec a frec amb DA que es va allargar durant hores. «La valoració que fem allà on no hem aconseguit guanyar amb d’Acord és que cal que l’analitzem ben bé. Cada parròquia té la seva casuística», va dir amb prudència Gallardo. Els liberals també van preferir «deixar reposar» els resultats abans de manifestar si el projecte de d’Acord es repetirà a les pròximes eleccions comunals.

L'anècdota: La dansa de la crossa

La candidata número 14 de la llista d’L’A, Maria Bringué, octogenària i amb la ròtula trencada, no va dubtar a celebrar amb una dansa que va incloure l’aixecament de la crossa per celebrar l’entrada de la liberal Sílvia Ferrer al Consell General, gràcies a la victòria de d’Acord a Andorra la Vella. D’altra banda, Caty Juan, no va poder evitar les llàgrimes després de la decepció de copsar que DA havia guanyat.