El Basket Beat arriba als professionals d’Afers Socials

La Fundació ONCA ofereix per primera vegada un taller formatiu de Basket Beat dirigit a professionals i educadors socials de l’àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats i del Centre d’Acolliment d’Infants i joves la Gavernera, que gestiona el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. La sessió estarà liderada pel creador de la metodologia, Josep Maria Aragay, i comptarà amb la col·laboració d’Albert Casan. Es durà a terme demà de les 14.30 a les 16.30 hores a les instal·lacions del Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella.



«S’ha considerat, conjuntament amb els responsables del servei de Govern, realitzar una formació específica per als professionals, per a dotar-los de noves eines amb la mirada posada cap al futur», va explicar el coordinador del programa social de la Fundació ONCA, Joan Hernández.



El Basket Beat és una metodologia per desenvolupar habilitats per a la vida mitjançant l’aprenentatge i creació musical en grup i amb pilotes de bàsquet. Els objectius són facilitar la veu, el pensament crític i la trobada amb l’altre de joves i col·lectius amb menys oportunitats per tal de construir comunitats més participatives i apoderades. Al mes de novembre, la Fundació ONCA va oferir noves propostes del programa socioeducatiu: va crear sessions dirigides a alumnes de segon de batxillerat de l’escola andorrana que han de desenvolupar un projecte de participació, actuació i servei (PAS), indispensable per a l’obtenció del títol de batxillerat. Aquestes activitats s’han celebrat durant el primer semestre de l’any amb els joves del Servei d’atenció als adolescents en risc (SAR).

Aragay també col·labora amb un grup de presos de La Comella amb qui també fa Basket Beat. També ha fet sessions en anglès als estudiants de tercer del bàtxelor en ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra.