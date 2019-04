Pintat, a l’espera dels moviments d’Espot

El repartiment d’escons després dels comicis de diumenge dona un paper clau a terceravia per ajudar a DA a conformar una majoria parlamentària. Ara bé, el líder de la formació, Josep Pintat, no és home d’estridències ni de precipitacions i l’endemà d’assolir quatre consellers generals el seu discurs sobre què podria passar a partir d’ara no variava gaire del que feia en calent. «El primer que hem de fer és fer una anàlisi amb el nostre grup, que encara no ho hem fet», manifestava ahir Pintat, remarcant que «encara és aviat» i «no estem en la fase» de plantejar diferents escenaris.



Així doncs, com ja va fer diumenge, insistia que amb el nombre de consellers aconseguits, no els correspon liderar els moviments, sinó que esperen que siguin aquells partits més votats els que hagin d’obrir joc. «A partir d’aquí veurem com evoluciona», va apuntar, remarcant que «nosaltres ens mantindrem en el mateix. El missatge dels ciutadans pensem que ha estat clar i nosaltres també volem una legislatura estable». El líder de terceravia, però, no va amagar que davant d’un parlament «fracturat», caldrà «diàleg» i la seva aposta és que aquestes converses es puguin desenvolupar amb «tothom». En tot cas no va voler avançar esdeveniments a l’espera del que pugui fer Demòcrates, llista que va guanyar les eleccions. «Qualsevol cosa que parlem ara seria fer volar coloms», va exposar, recordant que la seva aposta passa per la responsabilitat i la cautela.



El que està clar és que si cal arribar a un consens entre terceravia i DA, caldrà posar temes de pes sobre la taula i veure fins on està disposat a arribar cadascú. Qüestions com l’acord d’associació o fins i tot el paper de DA en les properes comunals, podrien condicionar futurs escenaris.